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Регион 13.09.2022 12:37

Раиси заявил Пашиняну, что Иран призывает к мирному решению конфликта на армяно-азербайджанской границе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Ирана Эбрахим Раиси обсудили по телефону ситуацию в регионе Южного Кавказа в свете обострения на армяно-азербайджанской границе.

"Эбрагим Раиси заявил, что новая война в регионе Южного Кавказа неприемлема и Иран внимательно следит за развитием событий", - сообщает пресс-служба правительства Армении во вторник.

Раиси подчеркнул, что "все конфликты в регионе должны решаться мирным путем и позиция Ирана в отношении территориальной целостности государств общеизвестна".

Президент Ирана заявил, что Иран готов поддержать установление мира в регионе, добавив, что для Тегерана важен вопрос безопасности Армении.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ИРАН, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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