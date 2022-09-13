Раиси заявил Пашиняну, что Иран призывает к мирному решению конфликта на армяно-азербайджанской границе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Ирана Эбрахим Раиси обсудили по телефону ситуацию в регионе Южного Кавказа в свете обострения на армяно-азербайджанской границе.

"Эбрагим Раиси заявил, что новая война в регионе Южного Кавказа неприемлема и Иран внимательно следит за развитием событий", - сообщает пресс-служба правительства Армении во вторник.

Раиси подчеркнул, что "все конфликты в регионе должны решаться мирным путем и позиция Ирана в отношении территориальной целостности государств общеизвестна".

Президент Ирана заявил, что Иран готов поддержать установление мира в регионе, добавив, что для Тегерана важен вопрос безопасности Армении.