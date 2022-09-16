Блинкен и Лавров не собираются проводить встречу на ГА ООН

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД России Сергей Лавров не планируют проводить встречу в кулуарах Генассамблеи ООН, передает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника американской администрации.

"На Генассамблее ООН на следующей неделе госсекретарь США Энтони Блинкен и российский министр иностранных дел Сергей Лавров уже третий раз за три месяца окажутся вместе в одном городе, но в настоящее время нет планов для встречи двух дипломатов, сообщил высокопоставленный представитель администрации", - информирует телеканал.

При этом накануне представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что не исключает проведения встречи на высоком уровне в случае, если она благоприятно отразится на усилиях по возвращению в США баскетболистки Бриттни Грайнер и Пола Уилана, отбывающих наказание в России.

"Я могу сказать, что мы примем все шаги, которые, по нашему мнению, помогут продвинуть процесс освобождения заключенных. Если участие на высшем уровне высокопоставленного российского чиновника поможет нам сделать еще один шаг к освобождению Пола Уилана и Бриттни Грайнер, мы без колебаний организуем это", - сказал Прайс на брифинге в четверг.

CNN напоминает, что в конце июля Блинкен и Лавров провели первый с начала военной операции на Украине телефонный разговор.