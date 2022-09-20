Путин призывает Баку и Ереван к сдержанности

Россия призывает Баку и Ереван соблюдать режим прекращения огня и следовать трехсторонним заявлениям лидеров РФ, Азербайджана и Армении, заявил российский президент Владимир Путин.

"Любые конфликтные ситуации между близкими для нас государствами вызывают у нас серьезную озабоченность. Мы призываем всех проявлять сдержанность, неукоснительно соблюдать режим прекращения огня и твердо следовать трехсторонним заявлениям лидеров России, Азербайджана и Армении", - сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами.

По его словам, "ключ к решению спорных территориальных вопросов - в профессиональной совместной работе в рамках двусторонней комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы при консультативном содействии со стороны России".