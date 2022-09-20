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Регион 20.09.2022 13:47

Путин призывает Баку и Ереван к сдержанности

Россия призывает Баку и Ереван соблюдать режим прекращения огня и следовать трехсторонним заявлениям лидеров РФ, Азербайджана и Армении, заявил российский президент Владимир Путин.

"Любые конфликтные ситуации между близкими для нас государствами вызывают у нас серьезную озабоченность. Мы призываем всех проявлять сдержанность, неукоснительно соблюдать режим прекращения огня и твердо следовать трехсторонним заявлениям лидеров России, Азербайджана и Армении", - сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами.

По его словам, "ключ к решению спорных территориальных вопросов - в профессиональной совместной работе в рамках двусторонней комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы при консультативном содействии со стороны России".

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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