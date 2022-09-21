Боррель и его заявления не пользуются авторитетом в Москве - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель не пользуется в Кремле должным авторитетом в связи с ранее сделанными им непозволительными заявлениями.

"Господин Боррель, к сожалению, не пользуется у нас, не имеет у нас должного авторитета как глава европейской дипломатии в связи с его совершенно непозволительными заявлениями, которые имели место быть. И поэтому мы соответствующим образом относимся ко всем его заявлениям отныне", - сказал Песков журналистам.