Боррель и его заявления не пользуются авторитетом в Москве - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель не пользуется в Кремле должным авторитетом в связи с ранее сделанными им непозволительными заявлениями.
"Господин Боррель, к сожалению, не пользуется у нас, не имеет у нас должного авторитета как глава европейской дипломатии в связи с его совершенно непозволительными заявлениями, которые имели место быть. И поэтому мы соответствующим образом относимся ко всем его заявлениям отныне", - сказал Песков журналистам.
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