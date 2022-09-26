Страховщики Азербайджана за 8 месяцев увеличили премии на 12,8%, выплаты - сократили на 16,5%

Суммарные премии страховщиков в Азербайджане в январе-августе 2022 года составили 654 млн 917,9 тыс. манатов, что на 12,8% больше показателя аналогичного периода 2021 года, отмечается в данных Центрального банка Азербайджана.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», премии страховщиков по добровольным видам страхования за отчетный период составили 493 млн 685,9 тыс. манатов (рост на 23,8%) или 75,4% всех премий по рынку. При этом по страхованию жизни премии составили 282 млн 787,1 тыс. манатов (рост на 30%), по страхованию иному, чем жизнь – 210 млн 898,8 тыс. манатов (рост на 16,3%).

По обязательным видам страхования премии составили 161 млн 232,1 тыс. манатов (спад на 11,3%).

Больше всего премий за отчетный период страховщики собрали страхованию на дожитие (263 млн 969,9 тыс. манатов), по медицинскому страхованию (84 млн 785,4 тыс. манатов), а также обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (69 млн 920 тыс. манатов). В целом, премии по этим трем видам страхования обеспечили в отчетном периоде 63,9% поступлений страховщиков.

За январь-август 2022 года страховщики на возмещение по страховым случаям направили 283 млн 671,5 тыс. манатов, что на 16,5% меньше показателя 8 месяцев 2021 года.

Выплаты страховщиков по добровольным видам страхования составили 220 млн 316,8 тыс. манатов (спад на 14,5%) или 77,7% всех возмещений по рынку. При этом по страхованию жизни выплаты составили 157 млн 361,6 тыс. манатов (спад на 17,3%), по страхованию иному, чем жизнь – 62 млн 955,2 тыс. манатов (спад на 6,6%).

По обязательным видам страхования выплаты составили 63 млн 354,7 тыс. манатов (спад на 22,9%).

В отчетном периоде больше всего страховщики выплатили по ОСАГО (59 млн 505,5 тыс. манатов), на дожитие (155 млн 445,6 тыс. манатов) и медицинскому страхованию (50 млн 38 тыс. манатов). В целом, выплаты по этим трем видам страхования обеспечили в отчетном периоде 93,4% всех возмещений по рынку.

При этом выплаты по страхованию на дожитие в январе-августе 2022 года сократились на 17,4% по сравнению с 8 месяцами 2021 года.

На конец августа в Азербайджане лицензию на деятельность имели 20 страховых компаний.

Согласно данным ЦБ, в топ-5 страховщиков по объему премий за 8 месяцев 2022 года вошли: PASHA Heyat Sigorta – 278,987 млн манатов, PASHA Sigorta – 153,503 млн манатов, Ateshgah Heyat Sigorta – 33,17 млн манатов, Qala Sigorta – 30,447 млн манатов и Xalq Sigorta – 26,142 млн манатов.

В целом, на эти 5 компаний пришлось 79,7% премий страховщиков за отчетный период.

В топ-5 страховщиков по объему выплат за 8 месяцев 2022 года вошли: PASHA Heyat Sigorta – 142,374 млн манатов, PASHA Sigorta – 48,031 млн манатов, Xalq Sigorta – 16,929 млн манатов, Ateshgah Heyat Sigorta – 15,595 млн манатов и «Азерсыгорта» – 15,287 млн манатов.

В целом, на эти 5 компаний пришлось 84% премий страховщиков за полугодие.

Пенетрация (глубина проникновения страхования - отношение брутто-премии к ВВП) страхового сектора по итогам 8 месяцев 2022 года составила 0,8%.

Х.Насирзаде