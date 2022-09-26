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Дальнее зарубежье 26.09.2022 21:45

Финляндия намерена частично отгородиться от России забором

Пограничная охрана Финляндии предлагает огородить часть границы с Россией, чтобы предотвратить незаконное проникновение на территорию страны.

"В докладе Пограничной охраны Финляндии предлагается, чтобы 10-20 процентов границы протяженностью 1 300 километров были огорожены. Это будет означать около 130-260 километров. Забор должен прослужить 50 лет", - сообщил в понедельник портал Yle.

По подсчетам Пограничной охраны, ограждение обойдется в несколько сотен миллионов евро.

Как сообщил ранее начальник отдела международного сотрудничества Пограничной охраны Матти Питкянитти, ведомство уже приступило к проектированию частичного ограждения. "Это будет не просто забор, он включает в себя систему технического контроля", - рассказал он летом в ходе дебатов о вступлении страны в НАТО.

В июле в Финляндии вступили в силу поправки в законы о пограничной охране и о полномочиях властей во время чрезвычайных ситуаций, устанавливающие более широкие возможности для ограничения трансграничного передвижения в случае возникновения ЧС.

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Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, РОССИЯ, ГРАНИЦА, ЗАБОР


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