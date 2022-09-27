Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

26.09 $/bbl +/- WTI 76.71 -2.03 Brent 84.06 -2.09

Погода в Баку

  ночь день

Карабах 27.09.2022 13:52

ЕС и США заявили о приверженности процессу создания прочного мира на Южном Кавказе

Представительство Европейского союза (ЕС) в Азербайджане и посольство США в Баку во вторник в день Памяти в Азербайджане выразили соболезнованиями семьям погибших в ходе армяно-азербайджанского конфликта и заявили о приверженности делу построения прочного мира на Южном Кавказе.

«Представительство ЕС в Азербайджане выражает глубочайшие соболезнования семьям погибших в ходе конфликта. ЕС, по-прежнему, привержен тесному сотрудничеству с Азербайджаном и Арменией в стремлении к прочному миру и поддерживает усилия по примирению и отказу от вражды», - говорится в сообщении представительства в фейсбуке.

В свою очередь, в посольстве США в Баку заявили, что «27 сентября мы вспоминаем тех, кто погиб в конфликте между Арменией и Азербайджаном, и выражаем глубочайшие соболезнования семьям погибших и раненых». «Соединенные Штаты по-прежнему привержены делу достижения мира в регионе Южного Кавказа», - говорится в сообщении диппредставительства в фейсбуке.

В Азербайджане 27 сентября – день начала Второй Карабахской войны – отмечается как День памяти.

27 сентября 2020 года ВС Армении устроили широкомасштабную провокацию против азербайджанских военных. В ответ ВС Азербайджана начали контрнаступательную операцию.

В результате 44-дневной войны осенью 2020 года Азербайджан освободил от армянской оккупации свыше 300 городов, сел и населенных пунктов в Карабахе и Восточном Зангезуре. Общая площадь освобожденных территорий в ходе боевых действий составила около 5 тыс. кв. метров.

В ночь на 10 ноября 2020 года президенты Азербайджана, РФ, а также премьер Армении подписали трехстороннее заявление, которое положило конец боевым действиям. На основании этого заявления Азербайджану были возвращены еще три района (Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский) общей площадью около 5 тыс. кв. км, которые были оккупированы Арменией в 1992-1993гг.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕС, США, СОБОЛЕЗНОВАНИЯ


Похожие новости


Вашингтон поддерживает усилия Мишеля для нормализации отношений между Ереваном и Баку – постпред США при ОБСЕ США и ЕС продолжат работу над сокращением доходов РФ от продажи энергоносителей - Белый дом Боррель заявил, что договорился с главой иранского МИД о возобновлении в ближайшие дни переговоров Ирана и США Байден утверждает, что в ЕС обсуждают идею покупки российской нефти по цене ниже рыночной США и ЕС близки к соглашению по снижению энергозависимости от РФ, могут объявить о нем в пятницу ЕС и США рассмотрят расширение санкций против РФ, включая отказ от российской нефти

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az