ЕС и США заявили о приверженности процессу создания прочного мира на Южном Кавказе

Представительство Европейского союза (ЕС) в Азербайджане и посольство США в Баку во вторник в день Памяти в Азербайджане выразили соболезнованиями семьям погибших в ходе армяно-азербайджанского конфликта и заявили о приверженности делу построения прочного мира на Южном Кавказе.

«Представительство ЕС в Азербайджане выражает глубочайшие соболезнования семьям погибших в ходе конфликта. ЕС, по-прежнему, привержен тесному сотрудничеству с Азербайджаном и Арменией в стремлении к прочному миру и поддерживает усилия по примирению и отказу от вражды», - говорится в сообщении представительства в фейсбуке.

В свою очередь, в посольстве США в Баку заявили, что «27 сентября мы вспоминаем тех, кто погиб в конфликте между Арменией и Азербайджаном, и выражаем глубочайшие соболезнования семьям погибших и раненых». «Соединенные Штаты по-прежнему привержены делу достижения мира в регионе Южного Кавказа», - говорится в сообщении диппредставительства в фейсбуке.

В Азербайджане 27 сентября – день начала Второй Карабахской войны – отмечается как День памяти.

27 сентября 2020 года ВС Армении устроили широкомасштабную провокацию против азербайджанских военных. В ответ ВС Азербайджана начали контрнаступательную операцию.

В результате 44-дневной войны осенью 2020 года Азербайджан освободил от армянской оккупации свыше 300 городов, сел и населенных пунктов в Карабахе и Восточном Зангезуре. Общая площадь освобожденных территорий в ходе боевых действий составила около 5 тыс. кв. метров.

В ночь на 10 ноября 2020 года президенты Азербайджана, РФ, а также премьер Армении подписали трехстороннее заявление, которое положило конец боевым действиям. На основании этого заявления Азербайджану были возвращены еще три района (Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский) общей площадью около 5 тыс. кв. км, которые были оккупированы Арменией в 1992-1993гг.

Р.Керимов