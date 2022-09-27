ЕС и США заявили о приверженности процессу создания прочного мира на Южном Кавказе

Представительство Европейского союза (ЕС) в Азербайджане и посольство США в Баку во вторник в день Памяти в Азербайджане выразили соболезнованиями семьям погибших в ходе армяно-азербайджанского конфликта и заявили о приверженности делу построения прочного мира на Южном Кавказе.
«Представительство ЕС в Азербайджане выражает глубочайшие соболезнования семьям погибших в ходе конфликта. ЕС, по-прежнему, привержен тесному сотрудничеству с Азербайджаном и Арменией в стремлении к прочному миру и поддерживает усилия по примирению и отказу от вражды», - говорится в сообщении представительства в фейсбуке.
В свою очередь, в посольстве США в Баку заявили, что «27 сентября мы вспоминаем тех, кто погиб в конфликте между Арменией и Азербайджаном, и выражаем глубочайшие соболезнования семьям погибших и раненых». «Соединенные Штаты по-прежнему привержены делу достижения мира в регионе Южного Кавказа», - говорится в сообщении диппредставительства в фейсбуке.
В Азербайджане 27 сентября – день начала Второй Карабахской войны – отмечается как День памяти.
27 сентября 2020 года ВС Армении устроили широкомасштабную провокацию против азербайджанских военных. В ответ ВС Азербайджана начали контрнаступательную операцию.
В результате 44-дневной войны осенью 2020 года Азербайджан освободил от армянской оккупации свыше 300 городов, сел и населенных пунктов в Карабахе и Восточном Зангезуре. Общая площадь освобожденных территорий в ходе боевых действий составила около 5 тыс. кв. метров.
В ночь на 10 ноября 2020 года президенты Азербайджана, РФ, а также премьер Армении подписали трехстороннее заявление, которое положило конец боевым действиям. На основании этого заявления Азербайджану были возвращены еще три района (Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский) общей площадью около 5 тыс. кв. км, которые были оккупированы Арменией в 1992-1993гг.
Р.Керимов
Песков о возможной диверсии на "Северном потоке": сейчас нельзя исключать ни одну из версий
Чистая прибыль страхового сектора Азербайджана в I полугодии выросла в 1,7 раза
Evrodizayn создаст электронную инфосистему для Минфина Азербайджана
В Азербайджане минутой молчания почтили память погибших во второй Карабахской войне
Минобразования направит свыше 2,6 млн на текущий ремонт школ
Самолет авиакомпании Finnair совершил экстренную посадку в Баку из-за проблем со здоровьем у одного из пассажиров
Алиев: первая группа жителей Лачина может вернуться в город до конца 2023г
Азерсу направит около 24 млн манатов на улучшение водоснабжения в селах на границе с Арменией
ГААД получит 9,5 млн манатов на завершение капремонта автодороги на западе Азербайджана
Победившая на выборах в Италии Мелони начала переговоры о коалиционном правительстве
Токаев: Казахстан будет придерживаться нейтральной позиции во внешней политике
Казахстан будет проводить сбалансированную внешнюю политику - Токаев
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Выгодный микро кредит от Yelo Bank
Владельцы карты Birbank Cashback зарабатывают 50 манатов в месяц на бонусах
Bakcell распространила дополнительную информацию в связи с перебоями в работе сети
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично