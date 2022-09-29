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Внешняя политика 29.09.2022 16:01

Алиев обсудил с представителем президента Франции ситуацию вокруг нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял в Баку советника Кабинета президента Франции по континентальной Европе и Турции Изабель Дюмон, на встрече обсуждались двусторонние отношения и нормализация армяно-азербайджанских отношений.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» на информацию на сайте азербайджанского лидера, на встрече стороны обменялись мнениями по вопросам нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, хода переговоров по мирному договору, делимитации границы и открытия коммуникаций.

Алиев на встрече подчеркнул важность решения ряда гуманитарных вопросов: минной проблемы, с которой сталкивается Азербайджан (на освобожденных территориях – ИФ) и прояснения судьбы около 4 тыс. граждан Азербайджана, считающихся пропавшими без вести в период первой Карабахской войны (1992-1994гг).

«На встрече также обсуждались и другие вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе сотрудничество между Азербайджаном и Францией», - отмечается в информации.

Р.Ахмедов

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Тэги: АЛИЕВ, ФРАНЦИЯ, АРМЕНИЯ


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