США ввели санкции в отношении десятков членов Госдумы и Совета Федерации - американский Минфин

Минфин США в пятницу включил в санкционные списки по России десятки физических и юридических лиц, в частности, членов Госдумы и Совета Федерации, а также родственников высокопоставленных официальных лиц РФ.

В документе Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) отмечается, что под санкции, в частности, попала первая в мире женщина-космонавт, член Госдумы Валентина Терешкова.

Санкции также ввели против родственников главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, премьера Михаила Мишустина, мэра Москвы Сергея Собянина, зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, директора Росгвардии Виктора Золотова, спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

В санкционные списки включили 11 юрлиц, среди них - Совет Федерации Федерального Собрания РФ. Помимо этого, меры ввели против ряда технологических компаний и структур, которые, по мнению Минфина, связаны с оборонной деятельностью. В этом списке фигурируют ОАО Радиоавионика, ООО ВАЛТЕКС-НТ, ЗАО НТЦ Модуль, ООО Ротек-Элпом.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что Госдеп США принимает меры, нацеленные на введение визовых ограничений в отношении 910 лиц, в том числе в отношении членов вооруженных сил РФ, должностных лиц ВС Белоруссии.

В пресс-релизе Минфина США уточняется, что санкции предусматривают блокировку всей находящейся в США собственности и интересов в собственности вышеперечисленных лиц. Кроме того, любые юридические лица, которые прямо или косвенно принадлежат одному или нескольким подсанкционным физлицам на 50 или более процентов, также подлежат блокировке.