Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

29.09 $/bbl +/- WTI 81.23 -0.92 Brent 88.49 -0.83

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 30.09.2022 20:11

США ввели санкции в отношении десятков членов Госдумы и Совета Федерации - американский Минфин

Минфин США в пятницу включил в санкционные списки по России десятки физических и юридических лиц, в частности, членов Госдумы и Совета Федерации, а также родственников высокопоставленных официальных лиц РФ.

В документе Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) отмечается, что под санкции, в частности, попала первая в мире женщина-космонавт, член Госдумы Валентина Терешкова.

Санкции также ввели против родственников главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, премьера Михаила Мишустина, мэра Москвы Сергея Собянина, зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, директора Росгвардии Виктора Золотова, спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

В санкционные списки включили 11 юрлиц, среди них - Совет Федерации Федерального Собрания РФ. Помимо этого, меры ввели против ряда технологических компаний и структур, которые, по мнению Минфина, связаны с оборонной деятельностью. В этом списке фигурируют ОАО Радиоавионика, ООО ВАЛТЕКС-НТ, ЗАО НТЦ Модуль, ООО Ротек-Элпом.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что Госдеп США принимает меры, нацеленные на введение визовых ограничений в отношении 910 лиц, в том числе в отношении членов вооруженных сил РФ, должностных лиц ВС Белоруссии.

В пресс-релизе Минфина США уточняется, что санкции предусматривают блокировку всей находящейся в США собственности и интересов в собственности вышеперечисленных лиц. Кроме того, любые юридические лица, которые прямо или косвенно принадлежат одному или нескольким подсанкционным физлицам на 50 или более процентов, также подлежат блокировке.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, РОССИЯ, САНКЦИИ


Похожие новости


Байден выдвинет Линн Трейси на пост посла США в России Блинкен и Лавров не собираются проводить встречу на ГА ООН США надеются на введение ограничений цен на российскую нефть с 5 декабря Лавров считает, что осложнить отношения РФ и США уже невозможно Госдеп назвал плановым завершение работы в РФ посла США Салливана Посол США Салливан покинул Москву в связи с завершением своей миссии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az