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ТЭК 13.10.2022 10:43

Шахбазов и Новак обсудили совместные проекты по добыче и транзиту углеводородов


Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов и вице-премьер РФ Александр Новак обсудили совместные проекты по добыче и транзиту углеводородного сырья.

Встреча Шахбазова и Новака прошла в Москве на «полях» «Российской энергетической недели» (РЭН).

«Шахбазов и Новак обсудили совместные проекты по добыче и транзиту углеводородного сырья, а также разработке новых нефтегазоконденсатных месторождений. Стороны затронули развитие проектов в области электроэнергетики и атомной промышленности», - сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на правительство РФ.

«Российские инвестиции в Азербайджан достигают $4,5 млрд, азербайджанские – около $1,5 млрд. В январе–августе 2022 года взаимный товарооборот увеличился на 11,5% и превысил $2,2 млрд», – подчеркнул Новак.

Р.Ахмедов

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Тэги: РОССИЯ, ЭНЕРГЕТИКА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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