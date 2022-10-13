Шахбазов и Новак обсудили совместные проекты по добыче и транзиту углеводородов



Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов и вице-премьер РФ Александр Новак обсудили совместные проекты по добыче и транзиту углеводородного сырья.

Встреча Шахбазова и Новака прошла в Москве на «полях» «Российской энергетической недели» (РЭН).

«Шахбазов и Новак обсудили совместные проекты по добыче и транзиту углеводородного сырья, а также разработке новых нефтегазоконденсатных месторождений. Стороны затронули развитие проектов в области электроэнергетики и атомной промышленности», - сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на правительство РФ.

«Российские инвестиции в Азербайджан достигают $4,5 млрд, азербайджанские – около $1,5 млрд. В январе–августе 2022 года взаимный товарооборот увеличился на 11,5% и превысил $2,2 млрд», – подчеркнул Новак.

Р.Ахмедов