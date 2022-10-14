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ТЭК 14.10.2022 09:23

Байден планирует переговоры с Эр-Риядом из-за решения ОПЕК+ сократить добычу нефти

Президент США Джо Байден намерен обсудить с Саудовской Аравией принятое ОПЕК+ решение сократить квоты на добычу нефти.

"Мы собираемся поговорить с ними", - сказал президент американским журналистам, отвечая на вопрос об отношениях Вашингтона и Эр-Рияда на фоне решения о сокращении нефтедобычи. Он не стал сообщать, о чем именно пойдет речь, посоветовав "следить за новостями".

На прошлой неделе ОПЕК+ сократила квоты на нефтедобычу на 2 млн баррелей в сутки. После этого пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Байден считает необходимым пересмотреть отношения с Саудовской Аравией.

Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан отмечал, что решение ОПЕК+ было экономическим, а не политическим. При этом США не согласны с утверждениями Эр-Рияда. В частности, по мнению представителя американского Совета безопасности Джона Кирби, решение ОПЕК+ ослабляет антироссийские санкции.

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Тэги: США, САУДАРАВИЯ, ОТНОШЕНИЯ


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