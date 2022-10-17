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Дальнее зарубежье 17.10.2022 21:45

В ООН позитивно оценили переговоры ее представителей в Москве по зерновой инициативе

Переговоры делегации ООН в Москве прошли в конструктивном ключе, обсуждались "черноморская инициатива по зерну" и вопрос о продвижении российского аммиака на мировой рынок, заявил в понедельник представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"По поводу только что завершившейся поездки в Москву генсека Конференции ООН по торговле и развитию Ребеки Гринспен и Мартина Гриффитса - замгенсека ООН по гуманитарным вопросам. Оба представителя ООН проводили встречи вчера и сегодня с замглавы МИД РФ Сергеем Вершининым", - сказал он на брифинге.

"Госпожа Гринспен также провела положительные и конструктивные переговоры с заместителем председателя правительства РФ Андреем Белоусовым вокруг содействия беспрепятственному экспорту зерна и российских удобрений на мировые рынки", - добавил Дюжаррик.

Кроме того, Гриффитс провел переговоры с замминистра обороны Александром Фоминым, они были посвящены теме "более эффективной реализации черноморской инициативы по зерну".

"Переговоры будут продолжены. Удобрения и сырье для их производства, включая аммиак, из Российской Федерации являются необходимыми для сельскохозяйственного производства по всему миру", - добавил он.

Визит делегации ООН в Россию состоялся 16-17 октября.

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Тэги: ООН, РОССИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ, ОЦЕНКА


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