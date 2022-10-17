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Дальнее зарубежье 17.10.2022 22:35

В Госдепе не увязывают пересмотр отношений с Эр-Риядом с решением ОПЕК+ сократить квоты на добычу

Пересмотр Вашингтоном отношений США и Саудовской Аравии не связан с недавним решением ОПЕК+ о сокращении добычи, а обсуждается уже давно, заявили в понедельник в Госдепартаменте.

"Что касается отношений, то ничего нового. Президент говорил о пересмотре отношений с Саудовской Аравией с первых дней работы этой администрации. Он говорил об этом, еще когда был кандидатом в президенты", - сказал заместитель пресс-секретаря госдепа Ведант Патель.

Он отметил, что администрация Байдена будет действовать в этом вопросе стратегически.

"И мы будем консультироваться с членами конгресса, союзниками и партнерами, поскольку у нас разнообразные интересы в отношении Саудовской Аравии: это интересы в сфере безопасности, энергетики и многие другие факторы", - добавил он.

Накануне советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что курс Вашингтона на пересмотр отношений с Саудовской Аравией не будет поспешным, президент США будет консультироваться с Конгрессом.

На прошлой неделе ОПЕК+ сократила квоты на нефтедобычу на 2 млн баррелей в сутки. После этого пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Байден считает правильным пересмотреть отношения с Саудовской Аравией. Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан заявил, что решение ОПЕК+ было экономическим, а не политическим.

Байден сообщал в пятницу о намерении обсудить с Саудовской Аравией принятое ОПЕК+ решение сократить квоты на добычу нефти.

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Тэги: США, САУДАРАВИЯ, ОТНОШЕНИЯ, ПЛАНЫ


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