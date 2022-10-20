AFchamber предлагает Макрону онлайн-встречу о перспективах французского бизнеса в Азербайджане

Азербайджано-Французская Торговая Палата (AFchamber), представляющая французские и азербайджанские компании, действующие в Азербайджане, направила обращение президенту Франции Эмманюэлю Макрону, в котором выразила обеспокоенность в связи с заявлениями французского президента относительно карабахского конфликта и мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.
«Как Вам, несомненно, известно, но, к сожалению, не было упомянуто в вашем интервью, бывший Нагорный Карабах и семь прилегающих районов находились под армянской оккупацией в течение почти 30 лет. В связи с этим были приняты 4 резолюции Совбеза ООН, требовавших вывести войска с оккупированных территорий Азербайджана. Франция проголосовала за эти резолюции и, тем самым, признала данные территории частью Азербайджана», - отмечается в тексте обращения, который имеется в распоряжение агентства «Интерфакс-Азербайджан».
В обращении отмечается, что армянские военные продолжают оставаться в Карабахском регионе Азербайджана, что является нарушением обязательств Армении, взятых в рамках трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, РФ и Армении от 10 ноября 2020 года.
Члены AFchamber также обратили внимание Макрона на тот факт, что он в своем интервью говорил о жертвах среди гражданского населения в результате конфликта, но при этом французский президент не упомянул об атаках армянских военных на гражданское население в городах Гянджа и Барда. В результате этих атак осенью 2020 года погибло более 100 мирных азербайджанцев, в том числе 13 детей.
«Господин Президент, слова, которые мы произносим, имеют силу. Однобокое изложение событий, которые Вы и другие французские политики пытаетесь сделать основным направлением, наносит серьезный ущерб мирному процессу и установлению прочного мира между Азербайджаном и Арменией. Данные действия являются особенно пагубными в то время, когда две страны как никогда близки к подписанию мирного соглашения. Как AFchamber, мы искренне надеемся и настоятельно призываем французское правительство принять активное и позитивное участие в поддержке переговоров ЕС по мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией, подтверждая территориальную целостность обеих стран. Это также позитивно скажется на двусторонних отношениях между Францией и Азербайджаном и улучшит общественное восприятие Франции в регионе», - подчеркивается в заявлении.
AFchamber выразила готовность внести вклад в улучшение отношений между Францией и Азербайджаном. «С этой целью мы приглашаем Вас на онлайн-встречу с нашими членами, чтобы узнать о перспективах французского бизнеса и сообщества, проживающего в Азербайджане», - указывается в обращении.
AFchamber - независимая неправительственная организация, представляющая интересы более 50 французских, европейских и азербайджанских компаний. Основной целью AFchamber является развитие экономических отношений между Азербайджаном и Францией. Миссия AFchamber состоит в том, чтобы поддерживать и поощрять сотрудничество, постоянный социальный диалог и систематическое и устойчивое расширение экономических и инвестиционных отношений между двумя странами.
Р.Ахмедов
ЛУКОЙЛ разместил локальные облигации на $562,7 млн для замещения евробондов-2023
С полей агропарков под управлением IZIA с начала 2022г собрали почти 89 тыс. т продовольственной пшеницы - Джаббаров
Алиев и Эрдоган заложили фундамент железнодорожной станции «Гумлаг» в Джебраильском районе
В Азербайджане суточный спад числа заражений COVID-19
Заболеваемость и смертность в результате COVID-19 снизились в мире за неделю - ВОЗ
Правоохранительные органы Азербайджана за 9 мес. изъяли из оборота наркотических средств почти на $100 млн
В Гадруте открылся центр семейного здоровья
Капремонт асфальтового покрытия на улицах Мингечевира обойдется почти в 2,2 млн манатов
Алиев: первая группа жителей Лачина может вернуться в город до конца 2023г
Штайнмайер заверил Зеленского в поставках современной техники для украинской ПВО
Санкции в отношении трех граждан Ирана и предприятия-производителя беспилотников вступили в силу
Глава британского Минобороны заявил, что сообщил Шойгу об инциденте с военными самолетами над Черным морем
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Kapital Bank обнародовал финансовые показатели за третий квартал 2022 год
Yelo Bank провел экологическую акцию
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично