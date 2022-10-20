AFchamber предлагает Макрону онлайн-встречу о перспективах французского бизнеса в Азербайджане

Азербайджано-Французская Торговая Палата (AFchamber), представляющая французские и азербайджанские компании, действующие в Азербайджане, направила обращение президенту Франции Эмманюэлю Макрону, в котором выразила обеспокоенность в связи с заявлениями французского президента относительно карабахского конфликта и мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.

«Как Вам, несомненно, известно, но, к сожалению, не было упомянуто в вашем интервью, бывший Нагорный Карабах и семь прилегающих районов находились под армянской оккупацией в течение почти 30 лет. В связи с этим были приняты 4 резолюции Совбеза ООН, требовавших вывести войска с оккупированных территорий Азербайджана. Франция проголосовала за эти резолюции и, тем самым, признала данные территории частью Азербайджана», - отмечается в тексте обращения, который имеется в распоряжение агентства «Интерфакс-Азербайджан».

В обращении отмечается, что армянские военные продолжают оставаться в Карабахском регионе Азербайджана, что является нарушением обязательств Армении, взятых в рамках трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, РФ и Армении от 10 ноября 2020 года.

Члены AFchamber также обратили внимание Макрона на тот факт, что он в своем интервью говорил о жертвах среди гражданского населения в результате конфликта, но при этом французский президент не упомянул об атаках армянских военных на гражданское население в городах Гянджа и Барда. В результате этих атак осенью 2020 года погибло более 100 мирных азербайджанцев, в том числе 13 детей.

«Господин Президент, слова, которые мы произносим, имеют силу. Однобокое изложение событий, которые Вы и другие французские политики пытаетесь сделать основным направлением, наносит серьезный ущерб мирному процессу и установлению прочного мира между Азербайджаном и Арменией. Данные действия являются особенно пагубными в то время, когда две страны как никогда близки к подписанию мирного соглашения. Как AFchamber, мы искренне надеемся и настоятельно призываем французское правительство принять активное и позитивное участие в поддержке переговоров ЕС по мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией, подтверждая территориальную целостность обеих стран. Это также позитивно скажется на двусторонних отношениях между Францией и Азербайджаном и улучшит общественное восприятие Франции в регионе», - подчеркивается в заявлении.

AFchamber выразила готовность внести вклад в улучшение отношений между Францией и Азербайджаном. «С этой целью мы приглашаем Вас на онлайн-встречу с нашими членами, чтобы узнать о перспективах французского бизнеса и сообщества, проживающего в Азербайджане», - указывается в обращении.

AFchamber - независимая неправительственная организация, представляющая интересы более 50 французских, европейских и азербайджанских компаний. Основной целью AFchamber является развитие экономических отношений между Азербайджаном и Францией. Миссия AFchamber состоит в том, чтобы поддерживать и поощрять сотрудничество, постоянный социальный диалог и систематическое и устойчивое расширение экономических и инвестиционных отношений между двумя странами.

Р.Ахмедов