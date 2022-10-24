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Дальнее зарубежье 24.10.2022 22:27

Тегеран предлагает ЕС начать расследование по беспилотникам в Украине

Иран предложил Европейскому союзу провести расследование по вопросу о том, что Тегеран якобы снабжает Россию беспилотниками, сообщает Bloomberg со ссылкой на иранские СМИ.

"Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан сообщил Европейскому союзу о готовности провести расследование при участии военных экспертов из Тегерана и Украины по многочисленным сообщениям о том, что Иран якобы снабжает Россию ударными беспилотниками", - пишет агентство.

Bloomberg отмечает, что "такое предложение было сделано в понедельник во время телефонного разговора Абдоллахиана с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем".

Представитель Борреля сообщил, что "иранцы отрицают любое вмешательство (в украинский конфликт - ИФ)", однако отметил, что "существует достаточно доказательств, дающих основание для решения (по санкциям - ИФ), опираясь на эти доказательства".

В конце прошлой недели ЕС ввел санкции в отношении трех граждан Ирана и одного иранского предприятия, которое производит беспилотники.

Как и иранская, так и российская стороны ранее неоднократно опровергали сообщения о том, что Иран якобы поставляет России беспилотники.

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Тэги: ИРАН, ЕС, БЕСПИЛОТНИКИ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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