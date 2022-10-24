Тегеран предлагает ЕС начать расследование по беспилотникам в Украине

Иран предложил Европейскому союзу провести расследование по вопросу о том, что Тегеран якобы снабжает Россию беспилотниками, сообщает Bloomberg со ссылкой на иранские СМИ.
"Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан сообщил Европейскому союзу о готовности провести расследование при участии военных экспертов из Тегерана и Украины по многочисленным сообщениям о том, что Иран якобы снабжает Россию ударными беспилотниками", - пишет агентство.
Bloomberg отмечает, что "такое предложение было сделано в понедельник во время телефонного разговора Абдоллахиана с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем".
Представитель Борреля сообщил, что "иранцы отрицают любое вмешательство (в украинский конфликт - ИФ)", однако отметил, что "существует достаточно доказательств, дающих основание для решения (по санкциям - ИФ), опираясь на эти доказательства".
В конце прошлой недели ЕС ввел санкции в отношении трех граждан Ирана и одного иранского предприятия, которое производит беспилотники.
Как и иранская, так и российская стороны ранее неоднократно опровергали сообщения о том, что Иран якобы поставляет России беспилотники.
В Баку категорически отвергли утверждения Еревана об обстреле армянских позиций на границе
Азербайджан направил ноту протеста России в связи с антиазербайджанскими выпадами Первом телевизионном канале
Алиев ознакомился в Грузии с выставкой «Наследие Карабахского ханства»
Exxon продаст НПЗ в Монтане американской Par Pacific Holdings из Техаса
Потребление газа в Литве в январе-сентябре сократилось на 36%
Скончался военнослужащий ВС Азербайджана
В Азербайджане за сутки выявлено всего 5 случаев заражения COVID-19
Турпоток в Азербайджан за 9 месяцев вырос в 2,2 раза, но в 2 раза меньше, чем в январе-сентябре 2019г
ИВ Губинского района направит около 2,5 млн манатов на благоустройство и капремонт дорог
В Гадруте открылся центр семейного здоровья
Капремонт асфальтового покрытия на улицах Мингечевира обойдется почти в 2,2 млн манатов
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Переводите деньги на зарубежные банковские карты через Yelo App
AccessBank к вашим услугам и по субботам!
Kapital Bank обнародовал финансовые показатели за третий квартал 2022 год
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично