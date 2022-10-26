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Финансы 26.10.2022 12:48

AccessBank увеличил за 9 мес. активы на 12,9%, прибыль превысила 5,2 млн манатов

Азербайджанский «AccessBank» в январе-сентябре 2022 года увеличил активы на 12,9% - до 1 млрд52,083 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.

Кредитный портфель банка на 30 сентября равен765,424 млн манатов (рост на 21%). При этом на бизнес-кредиты пришлось 612,874 млн манатов (рост на 13,6%), на потребительские –147,117 млн манатов (рост на 70,6%).

Обязательства банка оцениваются в 956,372 млн манатов (рост на 13,5%). Депозитный портфель банка равен 802,182 млн манатов (рост на 16,3%). При этом вклады физических лиц составили675,047 млн манатов (рост на 21%).

Капитал банка на начало октября равен95,711 млн манатов (рост на 7%), уставный капитал – 258,718 млн манатов (не изменился).

Банк завершил отчетный период с чистой прибылью в размере 5,269 млн манатов против убытка в 917 тыс. манатов по итогам 9 месяцев 2021 года. Нераспределенный убыток банка на 30 сентября 2022 года составляет 170,278 млн манатов (спад на 3% по сравнению с показателем на конец 2021г - ИФ).

AccessBank действует в Азербайджане с 2002 года, и входит в топ-10 банков страны по размеру активов. Все акционеры банка – иностранные банки и финансовые институты: Азиатский банк развития (19,89%), Европейский инвестиционный банк (17,39%), Международная финансовая корпорация (16,56%), responsAbility SICAV (Lux) (2,91%), responsAbility Management Company S.A. (7,11%), Голландский банк развития (9,41%), Австрийский банк развития (9,17%), SIFEM AG (8,89%), EFSE (2,78%), Symbiotics SICAV (2,27%), GGF (1,77%), LFS Advisory (1,27%) и Черноморский банк торговли и развития (0,58%).

Х.Насирзаде

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Тэги: БАНК, АКТИВЫ, ПРИБЫЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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