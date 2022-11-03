Баку ждет от ЕС гарантий покупки дополнительных объемов азербайджанского газа после 2027 года – МИД Азербайджана

Азербайджан заинтересован в гарантированных обязательствах ЕС в покупке дополнительных объемов азербайджанского газа на долгосрочный период – после 2027 года, заявил заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов.

Как сообщалось ранее, Баку и Брюссель в июле 2022 года подписали меморандум о стратегическом партнерстве в энергетике, который предусматривает увеличение как минимум до 20 млрд кубометров к 2027 году объема поставок азербайджанского газа в Европу.

«В настоящее время Европе крайне необходимо найти альтернативных поставщиков. Мы должны быть уверены, что это (увеличение закупок газа у Азербайджана – ИФ) не какой-то спонтанный спрос в свете войны в Украине, которая однажды закончится, а потом вы (ЕС) вдруг вновь начнете покупать (газ) у России и скажете, что наш газ сейчас уже не нужен», - заявил Мамедов в интервью Financial Times (FT).

По его словам, для удвоения поставок азербайджанского газа в Европу нужны соответствующие инвестиции и их должны осуществлять все заинтересованные стороны.

Мамедов добавил, что Азербайджан готов внести свою долю необходимых инвестиций, но также ожидает активизации ЕС в этом направлении.

FT также приводит мнение Лорана Русецкаса из S&P Global Commodity Insights, который отметил, что Азербайджан может незначительно увеличить объемы экспорта газа в Италию и Болгарию в краткосрочной перспективе, но более значительные объемы поставок потребуют существенных инвестиций как в добычу, так и в транспортировку газа. «Ни одна страна не собирается брать на себя миллиарды долларов риска развития, не зная, что у них есть долгосрочный покупатель», - подчеркнул он.

В Европейской комиссии (ЕК) изданию не ответили на вопрос, ведутся ли переговоры с потенциальными частными и государственными инвесторами в этом направлении. «Основываясь на положительном опыте энергетического сотрудничества и успешном начале поставок газа по Южному газовому коридору, ЕС рассматривает Азербайджан как надежного и стратегического партнера по торговле энергоресурсами», - заявил изданию неназванный представитель ЕС.

Как сообщалось ранее, Азербайджан 31 декабря 2020 года начал поставки газа в Европу - Италию, Грецию и Болгарию - по TAP по контрактам, рассчитанным на 25 лет (годовой объем поставок – 10 млрд кубометров)

В 2021 году Азербайджан экспортировал в Европу 8,2 млрд кубометров. В 2022 году экспорт газа из Азербайджана в Европу прогнозируется на уровне 11,5 млрд кубометров, к 2027 году, как ожидается, вырастет до 20 млрд кубометров.

Р.Керимов