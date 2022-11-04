Алиев и Октай отмечают важность расширения экспортных возможностей ЮГК

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и вице-президент Турции Фуат Октай на встрече в пятницу в Баку обсудили перспективы сотрудничества между двумя странами в транспортной и торговой сферах.

«В ходе беседы была подчеркнута важность Шушинской декларации, отмечено значение Зангезурского коридора с точки зрения развития транспортных связей», - отмечается в информации на сайте азербайджанского лидера.

На встрече было подчеркнуто, что суммарные инвестиции Азербайджана в экономику Турции превысили $20 млрд.

«Стороны отметили, что между Азербайджаном и Турцией увеличился товарооборот, осуществляется успешное сотрудничество в сфере энергетики. Касаясь вопроса экспорта газа, было отмечено значение Южного газового коридора и важность расширения экспортных возможностей этого коридора. Алиев и Октай также обменялись перспективами сотрудничества между двумя странами в сферах торговли и транспорта», - подчеркивается в информации.

ЮГК включает в себя 4 газопровода для поставок газа в Турцию и Европу.

Основными компонентами проекта ЮГК являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и юг Италии.

Общая стоимость проекта ЮГК составляет $38 млрд.

Поставки азербайджанского газа в Европу начались 31 декабря 2020 года. Ежегодный объем поставок предусмотрен 10 млрд кубометров. К 2027 году объем поставок в Европу по ЮГК планируется увеличить минимум до 20 млрд кубометров.

Кроме того, в настоящее время 6 млрд кубометров в год азербайджанского газа предназначено для поставок в западные регионы Турции. Поставки в Турцию начались летом 2018 года.

Б.Рустамбеков