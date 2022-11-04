Алиев и Октай отмечают важность расширения экспортных возможностей ЮГК

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и вице-президент Турции Фуат Октай на встрече в пятницу в Баку обсудили перспективы сотрудничества между двумя странами в транспортной и торговой сферах.
«В ходе беседы была подчеркнута важность Шушинской декларации, отмечено значение Зангезурского коридора с точки зрения развития транспортных связей», - отмечается в информации на сайте азербайджанского лидера.
На встрече было подчеркнуто, что суммарные инвестиции Азербайджана в экономику Турции превысили $20 млрд.
«Стороны отметили, что между Азербайджаном и Турцией увеличился товарооборот, осуществляется успешное сотрудничество в сфере энергетики. Касаясь вопроса экспорта газа, было отмечено значение Южного газового коридора и важность расширения экспортных возможностей этого коридора. Алиев и Октай также обменялись перспективами сотрудничества между двумя странами в сферах торговли и транспорта», - подчеркивается в информации.
ЮГК включает в себя 4 газопровода для поставок газа в Турцию и Европу.
Основными компонентами проекта ЮГК являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и юг Италии.
Общая стоимость проекта ЮГК составляет $38 млрд.
Поставки азербайджанского газа в Европу начались 31 декабря 2020 года. Ежегодный объем поставок предусмотрен 10 млрд кубометров. К 2027 году объем поставок в Европу по ЮГК планируется увеличить минимум до 20 млрд кубометров.
Кроме того, в настоящее время 6 млрд кубометров в год азербайджанского газа предназначено для поставок в западные регионы Турции. Поставки в Турцию начались летом 2018 года.
Б.Рустамбеков
ГААД получит 12 млн манатов на завершение работ по строительству дорог в Гаджигабульском районе
Эрдоган поддерживает намерение России поставлять зерно нуждающимся странам Африки
Алиев открыл крупнейший на Южном Кавказе завод по переработке оливкового масла
Власти Азербайджана планируют в 2023г выделить 8 млн манатов на кредиты для студентов
Власти Азербайджана в 2023г выделят 35 млн манатов на обеспечение жильем военнослужащих, прослуживших более 20 лет
Число случаев COVID-19 в мире превысило 631,8 млн - университет Хопкинса
Азеришыг направит почти 3,5 млн манатов на работы в Агджабединском районе
Азеришыг направит свыше 6 млн манатов на работы в Сальянском районе
ИВ Губинского района направит около 2,5 млн манатов на благоустройство и капремонт дорог
Экс-премьер Пакистана Имран Хан в стабильном состоянии после ранения на митинге
Си Цзиньпин принял Шольца в Пекине, договорились работать сообща для мира и развития
Казахстан выступает за принципы равенства, суверенитета и целостности государств - Токаев
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Роман Аллахвердиев назначен на должность председателя «Caspian Energy Poland»
Kapital Bank принял участие в двух конференциях BAFT
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают