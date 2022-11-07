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Дальнее зарубежье 07.11.2022 17:50

Макрон призывает богатые страны помогать бедным государствам в борьбе с изменением климата

Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник заявил, что намерен оказывать давление на богатые неевропейские страны, в частности США, с тем, чтобы они помогали бедным государствам в борьбе с изменением климата.

"Нужно оказать давление на богатые неевропейские страны, сказать им: "Вам следует предпринимать действия со своей стороны"", - сказал Макрон в ходе мероприятия на полях конференции по климату (COP27) в Египте.

По его словам, в частности, помощь должны оказывать США и Китай, но пока это в одиночку делают только европейские страны.

Конференция ООН по борьбе с изменением климата СОР27 проходит с 6 по 18 ноября в Шарм-эль-Шейхе. Ожидается, что в ходе саммита страны-участницы представят обновленные планы сокращения выбросов, которые будут соответствовать цели не допустить до 2100 года роста общемировой температуры на Земле более чем на 1,5 градуса по Цельсию.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, КЛИМАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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