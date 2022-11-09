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Дальнее зарубежье 09.11.2022 13:54

Илон Маск за три дня продал акции Tesla на $4 млрд

Американский миллиардер Илон Маск продал акции основанной им компании Tesla Inc. на общую сумму около $4 млрд за прошедшие три торговых дня, начав распродавать бумаги спустя неделю после закрытия сделки по покупке Twitter Inc.

Миллиардер продал около 19,5 млн акций производителя электромобилей по цене $189,58-219,9 за бумагу в период с пятницы по вторник, говорится в документах, поданных Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Акции Tesla дешевели по итогам всех трех сессий, в общей сложности потеряв 11,2% и опустившись ниже $200 за бумагу впервые с июня 2021 года.

Маск за последний год уже продал акции Tesla на сумму $31,81 млрд без учета последних продаж, согласно данным Dow Jones Market Data Group.

После очередного раунда реализации бумаг бизнесмен написал в Twitter, что больше не планирует их продавать.

Доля Маска в Tesla сократилась до 14,1% с 14,7%, он владеет 465,1 млн акций компании.

Как сообщалось, миллиардер завершил покупку Twitter в конце октября. Первоначально компания приняла предложение Маска о покупке за $44 млрд 25 апреля, а 8 июля он уведомил соцсеть, что отказывается от сделки, поскольку не получил реальных данных о количестве фейковых аккаунтов.

Судебные разбирательства должны были начаться 17 октября, однако после того, как миллиардер заявил о намерении вернуться к завершению сделки, суд дал сторонам время, чтобы достичь соглашения.

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Тэги: США, TESLA, АКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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