Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

11.11 $/bbl +/- WTI 88.96 +2.49 Brent 95.99 +2.32

Макроэкономика 14.11.2022 22:45

Минфин Украины ожидает в ноябре около $4,8 млрд внешнего финансирования и $3 млрд в декабре

Министерство финансов Украины в ноябре ожидает поступление около $4,8 млрд внешнего финансирования и около $3 млрд на декабрь, сообщил министр финансов Сергей Марченко на брифинге в Киеве в понедельник.

«Если бы это был месяц, условно говоря, сентябрь или октябрь, я бы сказал, что ситуация у нас достаточно позитивная и оптимистичная. Но поскольку декабрь – последний месяц года и, как правило, декабрьские расходы являются наивысшими и выше среднемесячных, поэтому, конечно, сейчас мы ищем все возможности для того, чтобы безболезненно пройти и ноябрь, и декабрь, провести все необходимые расходы и обеспечить финансирование дефицита», – сказал он.

Говоря о финансировании января-марта 2023 года, Марченко сообщил, что ситуация усложняется тем, что в начале года налоговые поступления меньше, при том что есть вопросы прогнозируемости внешней помощи.

«Но мы над этим работаем, и уже заявлены EUR18 млрд (от ЕС). Часть из них будет направлена в первом квартале на финансирование дефицита бюджета… Много вопросов, связанных со сложностями военного характера. Мы их решаем. Надеемся, что получим позитивные результаты», – отметил глава Минфина.

По данным Минфина, объем фактически выделенного Украине международными партнерами с начала войны финансирования на покрытие дефицита госбюджета на 26 октября составил $23,12 млрд и еще $1 млрд – на восстановление, или суммарно 65% заявленной ими помощи на общую сумму $36,96 млрд.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ФИНАНСИРОВАНИЕ, ВНЕШНЕЕ


Похожие новости


Украина получила от МВФ $1,3 млрд в рамках программы RFI Всемирный банк выделяет Украине $530 млн ЕИБ утвердил 1,59 млрд евро для Украины, 1 млрд евро будут выделены немедленно – глава Еврокомиссии Украина получила от США грант на $1,3 млрд на финансирование госбюджета ЕИБ перечислил Украине первые 129 млн евро пакета поддержки ЕБРР выделит Украине 2 млрд евро для поддержки бизнеса и реформ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az