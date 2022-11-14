Минфин Украины ожидает в ноябре около $4,8 млрд внешнего финансирования и $3 млрд в декабре

Министерство финансов Украины в ноябре ожидает поступление около $4,8 млрд внешнего финансирования и около $3 млрд на декабрь, сообщил министр финансов Сергей Марченко на брифинге в Киеве в понедельник.
«Если бы это был месяц, условно говоря, сентябрь или октябрь, я бы сказал, что ситуация у нас достаточно позитивная и оптимистичная. Но поскольку декабрь – последний месяц года и, как правило, декабрьские расходы являются наивысшими и выше среднемесячных, поэтому, конечно, сейчас мы ищем все возможности для того, чтобы безболезненно пройти и ноябрь, и декабрь, провести все необходимые расходы и обеспечить финансирование дефицита», – сказал он.
Говоря о финансировании января-марта 2023 года, Марченко сообщил, что ситуация усложняется тем, что в начале года налоговые поступления меньше, при том что есть вопросы прогнозируемости внешней помощи.
«Но мы над этим работаем, и уже заявлены EUR18 млрд (от ЕС). Часть из них будет направлена в первом квартале на финансирование дефицита бюджета… Много вопросов, связанных со сложностями военного характера. Мы их решаем. Надеемся, что получим позитивные результаты», – отметил глава Минфина.
По данным Минфина, объем фактически выделенного Украине международными партнерами с начала войны финансирования на покрытие дефицита госбюджета на 26 октября составил $23,12 млрд и еще $1 млрд – на восстановление, или суммарно 65% заявленной ими помощи на общую сумму $36,96 млрд.
Байрамов и Абдоллахиан обсудили шаги для устранения проблем в отношениях Баку и Тегерана
Премьеры Азербайджана и РФ примут участие в межрегиональном форуме в Баку
Директор ЦРУ обсуждает в Анкаре с Нарышкиным ситуацию с задержанными в РФ американцами
Тайсон и Холифилд будут выпускать мармелад из конопли в форме уха
Туроператоры не прогнозируют серьезного снижения продаж туров в Стамбул
ИВ Сумгайыта направит 810 тыс. манатов на текущий ремонт полигона отходов
Азеришыг направит почти 3,5 млн манатов на работы в Агджабединском районе
Азеришыг направит свыше 6 млн манатов на работы в Сальянском районе
Генассамблея ООН приняла проект резолюции о механизме репараций Украине
ЕС уже выделил на военную помощь Украине 8 млрд евро - Боррель
В мире хватит места и возможностей для процветания и США, и КНР - Си Цзиньпин
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Более скоростной интернет с обновленными продуктами CityNet
Выиграй дом, машину или другие ценные призы, потратив 10 манат!
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают