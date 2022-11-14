Минфин Украины ожидает в ноябре около $4,8 млрд внешнего финансирования и $3 млрд в декабре

Министерство финансов Украины в ноябре ожидает поступление около $4,8 млрд внешнего финансирования и около $3 млрд на декабрь, сообщил министр финансов Сергей Марченко на брифинге в Киеве в понедельник.

«Если бы это был месяц, условно говоря, сентябрь или октябрь, я бы сказал, что ситуация у нас достаточно позитивная и оптимистичная. Но поскольку декабрь – последний месяц года и, как правило, декабрьские расходы являются наивысшими и выше среднемесячных, поэтому, конечно, сейчас мы ищем все возможности для того, чтобы безболезненно пройти и ноябрь, и декабрь, провести все необходимые расходы и обеспечить финансирование дефицита», – сказал он.

Говоря о финансировании января-марта 2023 года, Марченко сообщил, что ситуация усложняется тем, что в начале года налоговые поступления меньше, при том что есть вопросы прогнозируемости внешней помощи.

«Но мы над этим работаем, и уже заявлены EUR18 млрд (от ЕС). Часть из них будет направлена в первом квартале на финансирование дефицита бюджета… Много вопросов, связанных со сложностями военного характера. Мы их решаем. Надеемся, что получим позитивные результаты», – отметил глава Минфина.

По данным Минфина, объем фактически выделенного Украине международными партнерами с начала войны финансирования на покрытие дефицита госбюджета на 26 октября составил $23,12 млрд и еще $1 млрд – на восстановление, или суммарно 65% заявленной ими помощи на общую сумму $36,96 млрд.