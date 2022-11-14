ЕС расширил санкционный список лиц и организаций за нарушения прав человека в Иране

Cовет ЕС по иностранным делам объявил, что на своем заседании в понедельник в Брюсселе принял дополнительные санкции в отношении Ирана, добавив 29 физических и три юридические лица в список виновных, по его оценке, в серьезных нарушениях прав человека.

"ЕС решительно осуждает неприемлемое жестокое подавление протестующих. Мы поддерживаем иранский народ и его право на мирный протест и свободное выражение своих требований и взглядов. Сегодня мы вводим дополнительные санкции в отношении виновных в подавлении протестов в Иране", - заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

В опубликованном в Брюсселе комментарии к данному постановлению совета отмечается, что это решение принято в связи с причастностью подпадающих под новые европейские санкции к смерти задержанной полицией нравов молодой иранки Махсы Амини и их ролью "в насильственной реакции властей на протестные демонстрации в Иране".

В коммюнике Совета ЕС отмечается, что среди дополнительно внесенных в санкционный список числятся четыре члена отряда, который произвольно арестовал Амини, региональные руководители сил правопорядка Ирана и Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а также командующий сухопутными войсками иранской армии бригадный генерал Киюмарс Хейдари "за их роль в жестоком подавлении протестов".

Кроме того, ЕС включил в список главу иранской киберполиции Вахида Мохаммада Насера Маджида и министра внутренних дел Ахмада Вахиди. Под санкции подпала также иранская государственная телекомпания Press TV "за съемку и трансляцию признаний заключенных, выбитых под принуждением".

Введенные ограничительные меры включают запрет на поездки в ЕС и замораживание банковских активов. Гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять средства перечисленным физическим и юридическим лицам. Режим санкций, помимо этого, включает запрет на экспорт в Иран оборудования, которое может быть использовано для внутренних репрессий и мониторинга телекоммуникаций.

Список тех, на кого распространяются ограничительные меры ЕС в контексте действующего режима санкций в связи с нарушениями прав человека в Иране, теперь включает 126 физических и 11 юридических лиц, сообщили в Брюсселе.