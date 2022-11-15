Россия призывает отказаться от дискриминационных препятствий на мировых рынках энергоносителей - Лавров

Россия на саммите G20 призвала устранить дискриминационные препятствия с мировых энергетических рынков, предложила запустить честный диалог между поставщиками и потребителями энергии, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы высказались в пользу того, чтобы отказаться от политизации этих вопросов, прежде всего, отказаться от использования энергетики для сведения политических счетов, как это наблюдалось долгие годы со стороны Евросоюза в отношении тех же самых "Северных потоков", - сообщил он журналистам.
"Высказались за то, чтобы "двадцатка" занималась конкретными вопросами - устранение любых дискриминационных и искусственных препятствий с мировых рынков энергоносителей и предложили, наконец, открыть свободный и честный диалог между поставщиками энергии и ее потребителями", - отметил российский министр.
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