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СНГ 15.11.2022 23:21

Первая партия российских удобрений в рамках "зерновой сделки" отправится в Малави 21 ноября - ООН

Первая партия российских удобрений отправится из Нидерландов в Малави в рамках черноморской зерновой инициативы 21 ноября, сообщила в ходе пресс-конференции представитель Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Ишита Сумра.

"Миру нужны согласованные усилия, чтобы срочно решить проблему нехватки удобрений на рынках, особенно сильно затрагивающую фермеров в развивающихся странах", - приводит агентство ЭФЭ ее слова.

Груз с азотно-фосфорно-калийными удобрениями в 20 тыс. тонн отправится на судне ВПП из Нидерландов в Мозамбик и затем в Малави.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что западные санкции препятствуют реализации подписанного в Стамбуле меморандума о содействии доступа продовольствия и удобрений из РФ на мировые рынки.

"С реализацией этого документа пока имеются большие сложности, так как нашим поставкам препятствуют незаконные односторонние санкции. Повторяемый Евросоюзом и США тезис о том, что их санкции не мешают экспорту продовольствия и удобрений, не соответствуют реальности", - сказал Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

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Тэги: ООН, РОССИЯ, УДОБРЕНИЯ, ОТПРАВКА


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