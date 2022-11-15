Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

14.11 $/bbl +/- WTI 85.87 -3.09 Brent 93.14 -2.85

Финансы 15.11.2022 23:41

Газпрому вернулись дивиденды на 7,2% акций - это 80 млрд рублей

"Газпром" не смог выплатить дивиденды акционерам, в совокупности владеющим 7,18% акций, сообщил эмитент по завершении во вторник срока выплаты промежуточных дивидендов за первое полугодие 2022 года.

Всего полагалось к выплате 1,121 трлн рублей из расчета 51,03 рубля на одну акцию.

"Доля исполненной обязанности - 92,82%", - говорится в сообщении эмитента.

"Причины исполнения обязанности не в полном объеме: дивиденды не выплачены в связи с отсутствием точных и необходимых адресных данных и банковских реквизитов; по которым в связи с отсутствием точных и необходимых банковских реквизитов произведен возврат дивидендов, ввиду чего дивиденды подлежат выплате путем почтовых переводов денежных средств по имеющимся адресным данным; дивиденды возвращены номинальными держателями в связи с невозможностью их перечисления депонентам", - перечисляются в сообщении причины невыплат.

"Газпром" в настоящее время проводит конвертацию своих американских расписок (ADR) в локальные акции. Этот процесс продлится до августа 2023 года. С марта текущего года нерезиденты президентским указом лишены возможности получать дивиденды: деньги зачисляются на рублевые счета типа "С", конвертировать в валюту их можно только по разрешению российских властей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ГАЗПРОМ, ДИВИДЕНДЫ, ВЫПЛАТЫ


Похожие новости


Газпром обсудил с премьером Монголии транзитный газопровод в Китай В Siemens выразили готовность устранить неисправности турбин «Северного потока», но ремонт проводить негде Техобслуживание турбины СП1 выявило неисправности, газопровод не заработает без их устранения - Газпром Миллер заявил, что санкции не дают провести капремонт турбин «Северного потока» «Газпром» заявил о невозможности возврата турбины на «Северный поток» из-за действий Siemens Газпрому надо ускорить темпы догазификации, пока продолжается благоприятный летний сезон - Новак

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az