Газпрому вернулись дивиденды на 7,2% акций - это 80 млрд рублей

"Газпром" не смог выплатить дивиденды акционерам, в совокупности владеющим 7,18% акций, сообщил эмитент по завершении во вторник срока выплаты промежуточных дивидендов за первое полугодие 2022 года.

Всего полагалось к выплате 1,121 трлн рублей из расчета 51,03 рубля на одну акцию.

"Доля исполненной обязанности - 92,82%", - говорится в сообщении эмитента.

"Причины исполнения обязанности не в полном объеме: дивиденды не выплачены в связи с отсутствием точных и необходимых адресных данных и банковских реквизитов; по которым в связи с отсутствием точных и необходимых банковских реквизитов произведен возврат дивидендов, ввиду чего дивиденды подлежат выплате путем почтовых переводов денежных средств по имеющимся адресным данным; дивиденды возвращены номинальными держателями в связи с невозможностью их перечисления депонентам", - перечисляются в сообщении причины невыплат.

"Газпром" в настоящее время проводит конвертацию своих американских расписок (ADR) в локальные акции. Этот процесс продлится до августа 2023 года. С марта текущего года нерезиденты президентским указом лишены возможности получать дивиденды: деньги зачисляются на рублевые счета типа "С", конвертировать в валюту их можно только по разрешению российских властей.