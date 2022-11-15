Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

14.11 $/bbl +/- WTI 85.87 -3.09 Brent 93.14 -2.85

Дальнее зарубежье 15.11.2022 23:33

США ввели санкции против двух физических и трех юридических лиц за поставки иранских дронов РФ

Минфин США ввел санкции против двух физических и трех юридических лиц за производство и поставку беспилотников из Ирана в РФ, сообщается на сайте ведомства во вторник.

"Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) вносит в список Shahed Aviation Industries, компанию, ответственную за разработку и продукцию беспилотников Shahed", - говорится в заявлении на сайте Минфина. Также под санкции попали компании из ОАЭ Success Success Aviation Services FZC и i Jet Global DMCC.

Также под санкции попали граждане РФ Аббас Джума и Тигран Срабионов, которые, по версии американской стороны, "участвовали в приобретении ЧВК "Вагнер" иранских беспилотников".

Ранее санкции в отношении трех граждан Ирана и предприятия-производителя дронов Shahed Aviation Industries ввели ЕС, Великобритания и Швейцария.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, РОССИЯ, ДРОНЫ, САНКЦИИ


Похожие новости


Директор ЦРУ обсуждает в Анкаре с Нарышкиным ситуацию с задержанными в РФ американцами ООН не имеет отношения к предположительно идущим в Анкаре переговорам США и РФ - Гутерриш Россия ввела запрет на въезд в РФ родственникам Байдена и американским чиновникам МИД РФ опроверг утверждения представителей США о поставках в Россию боеприпасов из КНДР В Кремле призвали не преувеличивать значение выборов в Конгресс для отношений РФ и США Пхеньян заверяет, что не поставляет оружия России

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az