США ввели санкции против двух физических и трех юридических лиц за поставки иранских дронов РФ

Минфин США ввел санкции против двух физических и трех юридических лиц за производство и поставку беспилотников из Ирана в РФ, сообщается на сайте ведомства во вторник.

"Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) вносит в список Shahed Aviation Industries, компанию, ответственную за разработку и продукцию беспилотников Shahed", - говорится в заявлении на сайте Минфина. Также под санкции попали компании из ОАЭ Success Success Aviation Services FZC и i Jet Global DMCC.

Также под санкции попали граждане РФ Аббас Джума и Тигран Срабионов, которые, по версии американской стороны, "участвовали в приобретении ЧВК "Вагнер" иранских беспилотников".

Ранее санкции в отношении трех граждан Ирана и предприятия-производителя дронов Shahed Aviation Industries ввели ЕС, Великобритания и Швейцария.