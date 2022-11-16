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Это интересно 16.11.2022 11:38

Астронавты NASA вернулись на борт МКС, выполнив монтажные работы

Американские астронавты Джош Кассада и Фрэнк Рубио после успешного многочасового выхода в открытый космос для выполнения монтажных работ вернулись на борт Международной космической станции (МКС) в среду по московскому времени, сообщило NASA.

Кассада и Рубио выходили в открытый космос во вторник из модуля Quest американского сегмента МКС для работ по модернизации системы энергоснабжения. Выход, начавшийся в 09:14 по времени Восточного побережья США (в 18:14), продлился более семь часов.

Астронавты установили на опорном сегменте S6 фермы станции кронштейн для новой пары более мощных солнечных панелей IROSA, которая 21 ноября будет доставлена на станцию грузовым космическим кораблем Cargo Dragon американской компании SpaceX.

Первая пара панелей IROSA была установлена и развернута в ходе трех выходов за борт МКС в июне прошлого года. Всего к станции будет добавлено три пары новых панелей в рамках продолжающейся модернизации энергетической системы.

Новые панели позволят генерировать больше электроэнергии для обеспечения функционирования МКС. Они устанавливаются рядом с восемью старыми, что повысит мощность энергосистемы станции до 215 киловатт.

Как отмечает NASA, имеющиеся восемь солнечных панелей станции функционируют нормально, однако они постепенно деградируют, поскольку их срок службы был рассчитан на 15 лет. Самая первая пара панелей была развернута более 20 лет назад.

В настоящее время в состав экипажа МКС входят российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин, Анна Кикина, американские астронавты Фрэнк Рубио, Джош Кассада, Николь Манн, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Коити Ваката.

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Тэги: США, МКС, АСТРОНАВТЫ, ВЫХОД


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