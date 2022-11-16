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Внешняя политика 16.11.2022 19:40

Противоречивые заявления руководства Армении негативно сказываются на нормализации отношений Баку и Еревана - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с государственным секретарем США Энтон Блинкеном в среду обратил внимание собеседника на противоречивые заявления руководства Армении в последние дни, заметив, что это оказывает негативное влияние на процесс нормализации отношений Баку и Еревана, сообщили в пресс-службе главы азербайджанского государства.

«Глава нашего государства отметил, что, несмотря на усилия и переговоры в этом направлении, противоречивые заявления, сделанные руководством Армении в последние дни, негативно сказываются на нормализации отношений между двумя странами и продвижении мирной повестки», - говорится в сообщении.

Алиев также заявил, что постоянное внимание Блинкена к процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и усилия США в этом направлении заслуживают высокой оценки.

В свою очередь Блинкен, отметив историческую возможность для нормализации отношений и подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном, подчеркнул, что Вашингтон продолжит усилия в этом направлении. По его словам, США полны решимости внести вклад в процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о проведении очередной встречи по мирному договору между Арменией и Азербайджаном и мерах укрепления доверия, говорится в сообщении.

Уточняется, что телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, США, ИЛЬХАМ АЛИЕВ, ЭНТОНИ БЛИНКЕН


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