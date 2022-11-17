Азербайджан в октябре отставал от квоты ОПЕК+ на 169,8 тыс. б/с

Добыча нефти в Азербайджане в октябре 2022 года составила 547,2 тыс. б/с против показателя сентября на уровне 543 тыс. б/с, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Минэнерго.

«В октябре 2022 года в Азербайджане суточная добыча нефти с конденсатом составила 663,8 тыс. баррелей, из которых на добычу нефти пришлось 547,2 тыс. баррелей, конденсат – 116,6 тыс. баррелей", - отмечает ведомство.

На октябрь квота Азербайджана по добыче нефти в рамках сделки ОПЕК+ составляла 717 тыс. б/с.

Таким образом, Азербайджан в октябре сделку ОПЕК+ выполнил на 131%

Р.Ахмедов