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Цена на нефть

16.11 $/bbl +/- WTI 85.59 -1.33 Brent 92.86 -1.00

ТЭК 17.11.2022 13:05

Азербайджан в октябре отставал от квоты ОПЕК+ на 169,8 тыс. б/с

Добыча нефти в Азербайджане в октябре 2022 года составила 547,2 тыс. б/с против показателя сентября на уровне 543 тыс. б/с, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Минэнерго.

«В октябре 2022 года в Азербайджане суточная добыча нефти с конденсатом составила 663,8 тыс. баррелей, из которых на добычу нефти пришлось 547,2 тыс. баррелей, конденсат – 116,6 тыс. баррелей", - отмечает ведомство.

На октябрь квота Азербайджана по добыче нефти в рамках сделки ОПЕК+ составляла 717 тыс. б/с.

Таким образом, Азербайджан в октябре сделку ОПЕК+ выполнил на 131%

Р.Ахмедов

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Тэги: ОПЕК+, ДОБЫЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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