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Дальнее зарубежье 19.11.2022 21:30

Новый британский премьер посетил Киев и пообещал вооружения для ПВО

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в субботу посетил Киев, провел там переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и пообещал ему дальнейшую военную помощь, сообщает Даунинг-стрит.

"Во время встречи с президентом Зеленским он подтвердил, что Великобритания передаст крупную партию вооружения для ПВО", - отмечается в пресс-релизе.

В нем указывается, что стоимость пакета помощи - 50 млн фунтов стерлингов. В частности, речь пойдет и о вооружении, предназначенном для борьбы против беспилотников.

Британские СМИ подчеркивают, что это первый визит Сунака в Украину после того, как ранее этой осенью он возглавил британское правительство.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, УКРАИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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