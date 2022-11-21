Саудовская Аравия и ОПЕК обсуждают увеличение квот ОПЕК+

Саудовская Аравия и другие производители нефти ОПЕК обсуждают увеличение добычи, что может помочь преодолеть разногласия с администрацией президента США Джо Байдена и сохранить поток нефти на фоне новых попыток сдержать российскую нефтяную промышленность из-за военного конфликта в Украине, пишет Wall Street Journal.
По словам делегатов группы, сейчас обсуждается увеличение квот на величину до 500 тыс. баррелей в сутки на встрече ОПЕК+ 4 декабря.
ЕС и Великобритания с 5 декабря вводят эмбарго на закупку российской нефти, а также участие их компаний в транспортировке российской нефти морем и предоставление соответствующих услуг.
На заседании 5 октября ОПЕК+ решил снизить квоту с ноября на 2 млн б/с, предполагая, что в реальности снижение составит 1-1,1 млн б/с. Тогда альянс решил быть проактивным, видя потенциальное сокращение спроса на нефть на рынке.
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