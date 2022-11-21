Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

17.11 $/bbl +/- WTI 81.64 -3.95 Brent 89.78 -3.08

ТЭК 21.11.2022 21:33

Саудовская Аравия и ОПЕК обсуждают увеличение квот ОПЕК+

Саудовская Аравия и другие производители нефти ОПЕК обсуждают увеличение добычи, что может помочь преодолеть разногласия с администрацией президента США Джо Байдена и сохранить поток нефти на фоне новых попыток сдержать российскую нефтяную промышленность из-за военного конфликта в Украине, пишет Wall Street Journal.

По словам делегатов группы, сейчас обсуждается увеличение квот на величину до 500 тыс. баррелей в сутки на встрече ОПЕК+ 4 декабря.

ЕС и Великобритания с 5 декабря вводят эмбарго на закупку российской нефти, а также участие их компаний в транспортировке российской нефти морем и предоставление соответствующих услуг.

На заседании 5 октября ОПЕК+ решил снизить квоту с ноября на 2 млн б/с, предполагая, что в реальности снижение составит 1-1,1 млн б/с. Тогда альянс решил быть проактивным, видя потенциальное сокращение спроса на нефть на рынке.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: НЕФТЬ, ОПЕК, ОБСУЖДЕНИЕ


Похожие новости


ОАЭ отрицает, что вовлечена в переговоры с членами ОПЕК+ о росте квот на добычу ОПЕК+ будет осторожна в решениях по добыче нефти Глава Минфина США назвала бесполезным решение ОПЕК+ сократить квоты на нефтедобычу В Кремле заявили, что решения в рамках ОПЕК+ позволяют противостоять действиям США Новак: решение о сокращении квот ОПЕК+ на 2 млн б/с нужно для балансировки перед сезонным снижением спроса Байден не согласен с решением ОПЕК+ сократить добычу нефти

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az