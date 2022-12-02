Новак: эмбарго ЕС не повлияет на добычу нефти в РФ в декабре, в дальнейшем считаем, спрос будет

Эмбарго Евросоюза на покупку российской нефти, которое начинает действовать с 5 декабря, не повлияет на уровень добычи нефти в России в декабре, поскольку контракты заключены ранее, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Что касается декабрьских размещений и контрактов - они были законтрактованы ещё в конце октября - начале ноября, поэтому по декабрю мы не ожидаем каких-то изменений, контракты реализуются", - сказал он журналистам.

По словам Новака, в отношении января пока нет ясности, поскольку на рынке много неопределенностей. "Что касается января, то сейчас идёт контрактация, посмотрим, как она будет проходить. Очень много неопределенностей, но тем не менее наша нефть востребована на мировых рынках. Считаем, что она будет пользоваться спросом", - подчеркнул вице-премьер РФ.

В октябре он говорил, что в октябре добыча нефти (без конденсата) в России составит 9,9 млн баррелей в сутки, такой же уровень ожидается и в ноябре.

По данным Росстата, среднесуточная добыча только нефти в России в октябре составила 1341,9 тыс. т по сравнению с 1356,7 тыс. т в сентябре (снижение на 1,1%). Таким образом, добыча нефти в октябре в РФ составила 9,7 млн баррелей в сутки при коэффициенте баррелизации в 7,22. По условиям сделки ОПЕК+, Россия в октябре могла добывать 11 млн баррелей в сутки нефти (без конденсата), то есть отставала на 1,3 млн б/с.

Среднесуточная добыча нефти с конденсатом в октябре составила 1461,3 тыс. т по сравнению с 1473,3 тыс. т в сентябре (44,2 млн т в месяц), то есть, упала на 0,8%.