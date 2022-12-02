США приветствуют согласование постпредами ЕС потолка цен на нефть из РФ - Белый дом

Белый дом приветствует согласование постпредами ЕС потолка цен на нефть из России, сообщил в пятницу представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы приветствуем прогресс, которого наши партнеры из ЕС добились по этому вопросу", - приводит слова Кирби журналист Bloomberg. Кирби добавил, что потолок цен, по мнению Вашингтона, поможет ограничить возможность РФ "наживаться на нефтяном рынке".

Ранее в пятницу западные СМИ сообщили, что постпреды стран ЕС согласовали потолок цен на российскую нефть на уровне в $60 за баррель. Решение вступит в силу после публикации соответствующего документа в Официальном журнале ЕС. Чешское председательство в ЕС подтвердило в твиттере факт согласования потолка цен, но не стало указывать, на каком уровне его решили установить.