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СНГ 03.12.2022 21:41

Москва и Минск вносят изменения в договор об обеспечении региональной безопасности в военной сфере

Министры обороны России и Беларуси Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали в субботу протокол о внесении изменений в межгосударственное соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере.

Подписание документа состоялось в ходе встречи глав военных ведомств двух стран в Минске, сообщил с места события корреспондент "Интерфакса".

В ходе переговоров обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества.

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Тэги: РОССИЯ, БЕЛАРУСЬ, БЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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