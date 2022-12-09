США включили в санкционные списки ВКС РФ, Командование военно-транспортной авиации России - Минфин

США в пятницу ввели санкции в отношении трех российских структур, в том числе против Воздушно-космических сил (ВКС) России, сообщает американский Минфин.
В документе ведомства отмечается, что под санкции также подпали 924-й Государственный центр беспилотной авиации Минобороны и Командование военно-транспортной авиации.
По данным американских СМИ, представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, в свою очередь, что, по мнению Вашингтона, эти структуры "причастны к приобретению иранских беспилотников".
Кроме того, в санкционный список включили компанию по производству в России анимационных фильмов "КиноАтис".
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