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Регион 12.12.2022 21:53

ЕС ввел санкции против 24 физических и пяти юридических лиц из Ирана

ЕС внес в санкционный список 24 физических и пять юридических лиц из Ирана, в том числе - за разработку и предполагаемую поставку беспилотников России, говорится в заявлении Совета ЕС.

"Сегодня Совет добавил четыре физических и четыре юридических лица в список субъектов, попадающих под ограничительные меры за подрыв или угрозу территориальной целостности суверенитета и независимости Украины", - говорится в заявлении, опубликованном в понедельник. Отмечается, что это произошло в свете предполагаемых разработки и доставки иранских беспилотников в РФ.

Под санкции попали компании Design and Manufacturing of Aircraft Engines (DAMA), Oje Parvaz Mado Nafar Company (Mado) и Paravar Pars, а также Islamic Revolutionary Guard Corps Research and Self-Sufficiency Jihad Organization (IRGC SSJO).

В ЕС заявили, что готовы и дальше вводить санкции против Ирана на данной основе.

Еще 20 физических и одно юридическое лицо были добавлены в санкционный список в связи с нарушением прав человека в Иране.

Россия и Иран отрицают использование иранских беспилотников в ходе военной цоперации на Украине.

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Тэги: ЕС, ИРАН, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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