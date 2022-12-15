Главы МИД Азербайджана и Армении могут встретиться до конца декабря - Байрамов

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов не исключил, что встреча с главой МИД Армении может состояться до конца декабря.
«Имеются планы провести в декабре встречу глав МИД Азербайджана и Армении», - сказал Байрамов журналистам в четверг.
По его словам, Азербайджан открыт к диалогу. «Все вопросы могут и должны быть решены в соответствии с азербайджанским законодательством и с учетом суверенитета и территориальной целостности», - отметил глава МИД. При этом он подчеркнул, что Азербайджан всегда поддерживает и не исключает проведение встреч в различных форматах. «Тому имеется множество примеров. Даже если не достигнуты какие-то большие результаты, само обсуждение этих открытых вопросов, их озвучивания мы расцениваем положительно», - отметил он.
Министр добавил, что Азербайджан рассчитывает на более ответственный подход Армении к переговорам по мирному договору. «Конечно, было бы хорошо, если противоположная сторона также ответственно к этому относилась, исполнив взятые на себя обязательства, чтобы последующие встречи были результативными. Если бы это было так, то прогресс за эти два года (после окончания войны – ИФ) был бы более существенным», - сказал Байрамов.
Х.Насирзаде
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