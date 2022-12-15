Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

14.12 $/bbl +/- WTI 77.28 +1.89 Brent 82.70 +2.02

Внешняя политика 15.12.2022 18:10

Главы МИД Азербайджана и Армении могут встретиться до конца декабря - Байрамов

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов не исключил, что встреча с главой МИД Армении может состояться до конца декабря.

«Имеются планы провести в декабре встречу глав МИД Азербайджана и Армении», - сказал Байрамов журналистам в четверг.

По его словам, Азербайджан открыт к диалогу. «Все вопросы могут и должны быть решены в соответствии с азербайджанским законодательством и с учетом суверенитета и территориальной целостности», - отметил глава МИД. При этом он подчеркнул, что Азербайджан всегда поддерживает и не исключает проведение встреч в различных форматах. «Тому имеется множество примеров. Даже если не достигнуты какие-то большие результаты, само обсуждение этих открытых вопросов, их озвучивания мы расцениваем положительно», - отметил он.

Министр добавил, что Азербайджан рассчитывает на более ответственный подход Армении к переговорам по мирному договору. «Конечно, было бы хорошо, если противоположная сторона также ответственно к этому относилась, исполнив взятые на себя обязательства, чтобы последующие встречи были результативными. Если бы это было так, то прогресс за эти два года (после окончания войны – ИФ) был бы более существенным», - сказал Байрамов.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БАЙРАМОВ, АРМЕНИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


Похожие новости


Договоренность лидеров Азербайджана и Армении, достигнутая в Праге, имеет рубежное значение – Лавров Главы МИД Азербайджана и Армении до конца 2022г могут провести третий раунд переговоров по мирному договору - Байрамов Байрамов обвинил Армению в имитации по всем трем направлениям мирного процесса Байрамов проинформировал представителя ЕС о деструктивной политике Еревана по нормализации отношений с Баку Глава МИД Азербайджана заявил, что на встрече с армянским коллегой в США планирует обсудить мирный договор Около 270 граждан Азербайджана стали жертвами подрыва на минах в Карабахе и Зангезуре, 45 из них погибли - Байрамов

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az