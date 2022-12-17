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Внешняя политика 17.12.2022 11:59

Вашингтон продолжит содействовать заключению мирного договора между Баку и Ереваном - Госдеп

США продолжат содействовать заключению мирного договора между Азербайджаном и Арменией, заявил представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Ведант Патель.

«Это (заключение мирного договора между Азербайджаном и Арменией - ИФ-Аз) то, к чему, как вы знаете, проявляет большой интерес и уделяет пристальное внимание госсекретарь (США Энтони Блинкен - ИФ-Аз), а также другие высокопоставленные сотрудники департамента, и это то, чем мы продолжим активно заниматься, чтобы пересечь финишную черту», - заявил на брифинге Патель, слова которого приводит «Интерфакс-Азербайджан».

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, США, АРМЕНИЯ, ГОСДЕП


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