Вашингтон продолжит содействовать заключению мирного договора между Баку и Ереваном - Госдеп

США продолжат содействовать заключению мирного договора между Азербайджаном и Арменией, заявил представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Ведант Патель.

«Это (заключение мирного договора между Азербайджаном и Арменией - ИФ-Аз) то, к чему, как вы знаете, проявляет большой интерес и уделяет пристальное внимание госсекретарь (США Энтони Блинкен - ИФ-Аз), а также другие высокопоставленные сотрудники департамента, и это то, чем мы продолжим активно заниматься, чтобы пересечь финишную черту», - заявил на брифинге Патель, слова которого приводит «Интерфакс-Азербайджан».

Р.Керимов