ЕК провела первое совещание с промышленниками по плану совместных закупок газа в Евросоюзе

Заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович провел первое совещание представителей промышленности по совместным закупкам газа в ЕС.

"Как вы знаете, вчера министры энергетики приняли постановление, дающее нам необходимую правовую базу. Вот почему сегодня утром я провел первый виртуальный круглый стол промышленников высокого уровня с участием 32 компаний", - заявил зампред ЕК журналистам в Брюсселе во вторник.

По его словам, прошедшее совещание "знаменует собой официальное начало нашей работы".

"Мы многого добились в этом году, чтобы сократить использование российского газа. Последние данные также показывают, что мы находимся на пути к достижению цели по сокращению спроса на газ на 15%. Но мы знаем, что следующий год принесет новые вызовы. По данным Международного энергетического агентства, в следующем году мы можем столкнуться с потенциальной нехваткой около 30 млрд кубометров природного газа", - сказал Шефчович.

Поэтому, отметил он, дискуссия с промышленниками была сосредоточена на необходимости их "подлинного участия в совместных закупках газа, чтобы помочь избежать риска дефицита".

"Нашим приоритетом является принятие всех необходимых мер по агрегированию спроса и проведению совместных тендеров задолго до начала сезона заполнения газохранилищ в следующем году. Есть политическая воля, и теперь я рад видеть, что конструктивный подход нашей газовой отрасли играет свою важную роль. Нельзя терять время, так как любая задержка будет иметь свою цену", - сказал зампред ЕК.

Шефчович указал на то, что оптимизация инфраструктуры - это еще один важный элемент совместных закупок. Должны быть устранены существующие узкие места и освобождены мощности, чтобы обеспечить готовность СПГ-терминалов и подземных хранилищ к приему совместно закупленного газа.

"Что касается предложения, мы продолжим наш энергетический диалог с США, Норвегией и другими партнерами. Мы должны более эффективно координировать дипломатические отношения ЕС и государств-членов с нашими ключевыми энергетическими партнерами. Потому что, когда мы действуем сообща и говорим в один голос, мы действительно можем усилить нашу переговорную позицию", - считает заместитель председателя Еврокомиссии.

Он сообщил, что для продвижения этой работы намерен созвать в январе руководящий совет, состоящий из представителей государств-членов ЕС.

Шефчович объяснил дальнейший ход действий. Во-первых, выбрать к январю 2023 года поставщика услуг для организации IT-платформы по агрегации спроса. Во-вторых, опубликовать совокупный спрос и организовать тендеры для привлечения предложений ранней весной 2023 года. В-третьих, заключить сделку по первой совместной закупке, в том числе по долгосрочным контрактам с поставщиками газа задолго до лета следующего года.