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Регион 27.12.2022 14:17

Пашинян на встрече с Путиным хотел узнать какие есть варианты на счет Лачинской дороги

Премьер-министр Армении Никол Пашинян высказал мнение, что Лачинская дорога сейчас находится вне контроля российского миротворческого контингента.

"На данный момент главный вопрос, самый оперативный вопрос - кризис в Лачинском коридоре. Почти 20 дней Лачинский коридор перекрыт. Это зона ответственности российских миротворцев в Карабахе", - сказал Пашинян на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге "на полях" неформального саммита СНГ.

По его словам, согласно трехстороннему заявлению глав Армении, России и Азербайджан от 9 ноября 2020 года, Лачинский коридор "должен быть под контролем российских миротворцев и Азербайджан гарантирует беспрепятственный проезд пассажиров, грузов".

"Сейчас получается, что Лачинский коридор не под контролем российских миротворцев. Конечно, хотелось бы обсудить эту ситуацию и какие есть варианты", - отметил Пашинян.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПАШИНЯН, ПУТИН, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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