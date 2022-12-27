Пашинян на встрече с Путиным хотел узнать какие есть варианты на счет Лачинской дороги

Премьер-министр Армении Никол Пашинян высказал мнение, что Лачинская дорога сейчас находится вне контроля российского миротворческого контингента.

"На данный момент главный вопрос, самый оперативный вопрос - кризис в Лачинском коридоре. Почти 20 дней Лачинский коридор перекрыт. Это зона ответственности российских миротворцев в Карабахе", - сказал Пашинян на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге "на полях" неформального саммита СНГ.

По его словам, согласно трехстороннему заявлению глав Армении, России и Азербайджан от 9 ноября 2020 года, Лачинский коридор "должен быть под контролем российских миротворцев и Азербайджан гарантирует беспрепятственный проезд пассажиров, грузов".

"Сейчас получается, что Лачинский коридор не под контролем российских миротворцев. Конечно, хотелось бы обсудить эту ситуацию и какие есть варианты", - отметил Пашинян.