В Баку произошло крупное ДТП, есть погибшие и раненный

В Баку в результате крупного ДТП с участием "Toyota Prius" и "Mercedes C Class" возле стадиона "Шафа" погибли 4 человека, сообщили в "Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями" (ТАБИБ).

Из них трое погибли на месте, еще один скончался по дороге в больницу.

Кроме этого, один человек находится на лечении в медучреждении.

В.Алиев