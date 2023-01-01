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Происшествия 01.01.2023 15:54

В Баку произошло крупное ДТП, есть погибшие и раненный

В Баку в результате крупного ДТП с участием "Toyota Prius" и "Mercedes C Class" возле стадиона "Шафа" погибли 4 человека, сообщили в "Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями" (ТАБИБ).

Из них трое погибли на месте, еще один скончался по дороге в больницу.

Кроме этого, один человек находится на лечении в медучреждении.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, БАКУ, ДТП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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