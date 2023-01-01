В Баку произошло крупное ДТП, есть погибшие и раненный

В Баку в результате крупного ДТП с участием "Toyota Prius" и "Mercedes C Class" возле стадиона "Шафа" погибли 4 человека, сообщили в "Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями" (ТАБИБ).
Из них трое погибли на месте, еще один скончался по дороге в больницу.
Кроме этого, один человек находится на лечении в медучреждении.
В.Алиев
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