Пентагон: обучение ВСУ работе на Patriot начнется в январе 2023 года

Заместитель помощника министра обороны по вопросам международной безопасности в России, на Украине и в Евразии Лора Купер заявила, что обучение военнослужащих Вооруженных сил Украины работе на американских зенитно-ракетных комплексах Patriot начнется в январе 2023 года. Об этом она сообщила во время брифинга, стенограмма опубликована на сайте Минобороны США.

По ее словам, обучение ВСУ работе с этими системами продлится несколько месяцев.

"Мы начнем подготовку к Patriot позже в этом месяце. Но я не могу дать вам конкретные сроки завершения обучения. Это займет несколько месяцев. Итак, опять же, Patriot - это не сиюминутная возможность. Но мы начнем это обучение очень скоро", - сказала Купер.

Ранее координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщал, что обучение украинских военнослужащих работе на системах Patriot будет проходить за пределами Украины.

В.Алиев