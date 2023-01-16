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Регион 16.01.2023 21:00

Происходящие в Иране события не облегчают работу по СВПД, ситуация сложная - представитель Борреля

Обстоятельства последнего времени в Иране усложнили работу по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Это соглашение еще не умерло, но высокий представитель (ЕС по иностранным делам Боррель - ИФ) указал на то, что в нынешней ситуации дискуссии приостановлены. Высокий представитель является координатором этого глобального плана. Его усилия направлены на выход из этого тупика, но ситуация отнюдь не простая", - сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

Ему был задан вопрос, остается ли актуальной работа по СВПД в свете происходящих в Иране событий.

По словам Стано, Боррель и его команда сохраняют настрой на то, чтобы продолжить эту работу, поддерживаются контакты с министрами иностранных дел и другими партнерами по СВПД.

"В соответствующий для этого момент мы посмотрим, пойдем ли мы дальше. Но на данной стадии это соглашение еще не умерло. Конечно, нынешние обстоятельства не облегчают положения дел. В частности, речь о жестоких репрессиях, казнях и (военной - ИФ) помощи Ирана России (...). Всё это еще больше усложняет ситуацию, но высокий представитель в качестве координатора вместе со своей командой остается приверженным поставленной цели", - сообщил представитель главы европейской дипломатии.

В декабре 2022 года Боррель заявил, что Иран в своей политике выбирает неверный путь, чреватый санкциями, но СВПД, по его мнению, надо восстанавливать.

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Тэги: ЕС, ИРАН, СВПД


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