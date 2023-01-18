Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

17.01 $/bbl +/- WTI 80.18 +1.11 Brent 85.92 +1.46

Финансы 18.01.2023 22:51

Активы ГНФАР в 2022г увеличились до $49 млрд

Активы Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР) в 2022 году увеличились на 8,9% - до $49 млрд 33,6 млн на 31 декабря, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе ГНФАР.

Доходы ГНФАР за 2022 год составили $9 млрд 586 млн.

При этом доходы фонда в рамках от продажи прибыльной нефти и газа составили 19 млрд 698,9 млн манатов (около $11,6 млрд), транзитные доходы - 7,2 млн манатов, бонусные выплаты - 768,7 млн манатов, поакровые выплаты - 5,6 млн манатов.

По данным фонда, отрицательная разница, возникшая в 2022 году в результате краткосрочных колебаний рыночной стоимости, связанных с переоценкой активов ГНФАР, составила $2 млрд 461,3 млн, что привело к снижению общих доходов Госнефтефонда.

Внебюджетные расходы ГНФАР от курсовых колебаний составили $878,5 млн.

В целом расходы фонда в 2022 году составили $4 млрд 699 млн.

В структуре расходов фонда трансферты в госбюджет составили 7 млрд 923 млн манатов ($4,66 млрд), на финансирование Госпрограммы по повышению международной конкурентоспособности системы высшего образования в Азербайджане на 2019-2023гг - 22,2 млн манатов,

Административные расходы по управлению фондом составили 27,9 млн манатов.

В Нефтяном фонде Азербайджана аккумулируются доходы от реализации нефтегазовых контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ГНФАР, АКТИВЫ


Похожие новости


ГНФАР доходность от управления активами на 2023г прогнозирует на уровне 2% Активы ГНФАР по итогам 2022г прогнозируются на уровне почти $47 млрд Активы ГНФАР в январе-сентябре увеличились на 0,8% Иностранные менеджеры управляют около 15% инвестпортфеля ГНФАР Активы ГНФАР к 2023г могут достигнуть почти $49 млрд при средней цене на нефть в $105/бар Активы ГНФАР в I полугодии увеличились незначительно

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az