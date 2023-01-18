Активы ГНФАР в 2022г увеличились до $49 млрд

Активы Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР) в 2022 году увеличились на 8,9% - до $49 млрд 33,6 млн на 31 декабря, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе ГНФАР.
Доходы ГНФАР за 2022 год составили $9 млрд 586 млн.
При этом доходы фонда в рамках от продажи прибыльной нефти и газа составили 19 млрд 698,9 млн манатов (около $11,6 млрд), транзитные доходы - 7,2 млн манатов, бонусные выплаты - 768,7 млн манатов, поакровые выплаты - 5,6 млн манатов.
По данным фонда, отрицательная разница, возникшая в 2022 году в результате краткосрочных колебаний рыночной стоимости, связанных с переоценкой активов ГНФАР, составила $2 млрд 461,3 млн, что привело к снижению общих доходов Госнефтефонда.
Внебюджетные расходы ГНФАР от курсовых колебаний составили $878,5 млн.
В целом расходы фонда в 2022 году составили $4 млрд 699 млн.
В структуре расходов фонда трансферты в госбюджет составили 7 млрд 923 млн манатов ($4,66 млрд), на финансирование Госпрограммы по повышению международной конкурентоспособности системы высшего образования в Азербайджане на 2019-2023гг - 22,2 млн манатов,
Административные расходы по управлению фондом составили 27,9 млн манатов.
В Нефтяном фонде Азербайджана аккумулируются доходы от реализации нефтегазовых контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.
Р.Керимов
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