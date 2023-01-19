Азербайджан за 11 мес. 2022г импортировал пшеницы почти на $400 млн

Импорт пшеницы в Азербайджан в январе-ноябре 2022 года составил 1 млн 167,957 тыс. тонн, что на 14,8% больше показателя 11 месяцев 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Согласно данным статистики, общая стоимость импортированной в республику пшеницы составила $398 млн 9,9 тыс. (рост на 38,4%).

При этом, в ноябре 2022 года объем импорта составил 211,683 тыс. тонн на $68 млн (в октябре 2022 года - 212,074 тыс. тонн на $67 млн 943,2 тыс. – ИФ). Таким образом, в ноябре тонна пшеницы приобреталась Азербайджаном за $321,23. В целом, средняя цена за приобретенную пшеницу в январе-ноябре составила $340,77 за тонну.

За отчетный период в Азербайджан также импортировано 297,332 тыс. тонн сахара сырца и сахара (рост на 9,8%) на сумму $160 млн 853,6 тыс. (рост на 25,5%), растительных масел – 106,566 тыс. тонн (спад на 6,3%) на сумму $183 млн 569,4 тыс. (рост на 17,8%), чая – 13,155 тыс. тонн (рост на 3,8%) на сумму $68 млн 802,2 тыс. (рост на 23,9%), сливочного масла, прочих масел из молока и пасты – 16,755 тыс. тонн (рост на 24,3%) на сумму $96 млн 765,2 тыс. (рост на 38%).

Наряду с этим, в Азербайджан импортировано 3,913 тыс. тонн мяса крупного рогатого скота (спад на 22,8%) на сумму $17 млн 190,7 тыс. (спад на 14,2%), мяса птицы и продукции из нее – 30,043 тыс. тонн (рост на 10%) на сумму $48 млн 18,5 тыс. (рост на 33,2%).

Фруктов за отчетный период в республику ввезено 115,525 тыс. тонн (рост на 5,1%) на сумму $113 млн 365,1 тыс. (рост на 9,6%), овощей – 23,602 тыс. тонн (спад на 33,1%) на $14 млн 569,6 тыс. (спад на 19,5%), картофеля – 181,747 тыс. тонн (спад на 4,8%) на $50 млн 787 тыс. (рост на 2,4%).

В январе-ноябре из Азербайджана на экспорт отправлено 152,864 тыс. т овощей (спад на 2,2%) на сумму $164 млн 975,8 тыс. (рост на 4,4%), фруктов – 323,434 тыс. т (рост на 6,5%) на $381 млн 26,2 тыс. (рост на 10,4%), картофеля – 78,215 тыс. т (спад на 14,9%) на $35 млн 85,8 тыс. (спад на 12%).

Кроме этого, из Азербайджана экспортировано 43,731 тыс. т сахара (спад на 16,6%) на сумму $30 млн 825,6 тыс. (рост на 10,7%), растительных масел – 7,042 тыс. т (спад на 29,9%) на сумму $13 млн 342,8 тыс. (спад на 0,4%).

Также за отчетный период Азербайджан экспортировал 9,851 тыс. т фруктовых и овощных соков (спад на 11,7%) на сумму $12 млн 491,4 тыс. (спад на 7,4%), натуральных виноградных вин и виноградного сусла – 259,7 тыс. декалитров (рост на 17,5%) на сумму $4 млн 636,3 (рост на 38,7%), фруктовых и овощных консервов – 7,308 тыс. т (спад на 3,4%) на сумму $9 млн 22,7 тыс. (рост на 6,7%), табака – 6,299 тыс. т (рост на 48,6%) на сумму $18 млн 831,4 тыс. (рост на 69,6%), чая – 1,719 тыс. тонн (рост на 70,6%) на сумму $10 млн 976,3 тыс. (рост на 43%).

Б.Рустамбеков