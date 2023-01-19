Алиев и Хан обсудили сотрудничество Азербайджана и ЕС в транспорте и энергетике

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в Давосе на «полях» Всемирного экономического форума провел встречу с еврокомиссаром по бюджету и администрации Йоханнесом Ханом, стороны обсудили вопросы сотрудничества в сферах транспорта и энергетики.
По информации на сайте азербайджанского лидера, собеседники на встрече особо отметили роль Азербайджана в повышении значения транспортного коридора «Восток-Запад» и в связи с этим – Среднего коридора.
«Алиев рассказал о работе, проделанной в Азербайджане в области создания и развития транспортно-логистической инфраструктуры. Наша страна продолжает деятельность, направленную на увеличение грузоперевозок через свою территорию», - подчеркивается в информации.
Али и Хан также обсудили вопросы сотрудничества в энергетике, отметили вклад Азербайджана в обеспечение энергетической безопасности Европы. «Бло подчеркнуто, что в Азербайджане проводится работа, направленная на поставку дополнительных объемов (газа – ИФ) в Европу. На встрече также состоялся обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом в различных областях», - отмечается в информации.
Р.Ахмедов
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