Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

18.01 $/bbl +/- WTI 79.48 -0.70 Brent 84.98 -0.94

Внешняя политика 19.01.2023 23:12

Алиев и Хан обсудили сотрудничество Азербайджана и ЕС в транспорте и энергетике

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в Давосе на «полях» Всемирного экономического форума провел встречу с еврокомиссаром по бюджету и администрации Йоханнесом Ханом, стороны обсудили вопросы сотрудничества в сферах транспорта и энергетики.

По информации на сайте азербайджанского лидера, собеседники на встрече особо отметили роль Азербайджана в повышении значения транспортного коридора «Восток-Запад» и в связи с этим – Среднего коридора.

«Алиев рассказал о работе, проделанной в Азербайджане в области создания и развития транспортно-логистической инфраструктуры. Наша страна продолжает деятельность, направленную на увеличение грузоперевозок через свою территорию», - подчеркивается в информации.

Али и Хан также обсудили вопросы сотрудничества в энергетике, отметили вклад Азербайджана в обеспечение энергетической безопасности Европы. «Бло подчеркнуто, что в Азербайджане проводится работа, направленная на поставку дополнительных объемов (газа – ИФ) в Европу. На встрече также состоялся обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом в различных областях», - отмечается в информации.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕС, СОТРУДНИЧЕСТВО, ПРИОРИТЕТЫ


Похожие новости


ЕС считает приоритетным инвестиции в развитие ВИЭ, транспорта и цифрового развития в Азербайджане Баку и Брюссель обсудили перспективы сотрудничества в области кибербезопасности Азербайджан считает «Восточное партнерство» одним из элементов сотрудничества с ЕС - Алиев Алиев предложил Брюсселю обновить программу Восточное партнерство с учетом новых геополитических условий Глава МИД Киргизии обсудил с Боррелем новое соглашение о сотрудничестве Фон дер Ляйен рассчитывает на успешное сотрудничество с новым британским правительством

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az