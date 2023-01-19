США выступают за сохранение потолка цен на нефть из РФ на уровне $60/бар

Администрация президента США Джо Байдена намерена сопротивляться инициативам по снижению потолка цен на российскую нефть, несмотря на призывы ряда европейских стран, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Европейский союз договорился пересматривать уровень потолка цен каждые два месяца начиная с середины января, чтобы держать его, как минимум, на 5% ниже средней рыночной цены. При этом цены на Urals на текущий момент находятся существенно ниже действующего потолка цен на уровне $60 за баррель.

Между тем США хотят дождаться введения дополнительных ограничений, касающихся российских нефтепродуктов, перед тем, как пересматривать параметры потолка цен на нефть. Ограничения в отношении цены нефтепродуктов должны вступить в силу 5 февраля.