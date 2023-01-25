Азербайджан в 2022г увеличил доходы от экспорта газа в 2,7 раза

Экспорт задекларированных на таможне объемов газа из Азербайджана в 2022 году составил 18 млрд 965 млн 213,42 тыс. кубометров, что на 5,4% ниже показателя 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

На поставки газа в отчетный период пришлось 39,29% от общего объема экспорта Азербайджана (в 2021 году – 24,92%).

Стоимость экспорта задекларированного газа из Азербайджана составила $14 млрд 989 млн 675,87 тыс. (рост в 2,7 раза).

При этом, ГТК, по-прежнему, не публикует разбивку по странам, в которые экспортировался азербайджанский газ.

ГТК ведет статистику по экспорту на основе декларации. Декларация по проданному газу предоставляется после осуществления реальной продажи, а не в момент ее прокачки по трубопроводам.

Поставки азербайджанского газа по газопроводу TAP потребителям в Италии, Греции и Болгарии начались 31 декабря 2020 года. С 1 января 2023 года начались поставки газа в Румынию.

Кроме того, азербайджанский газ также экспортируется в Турцию (по газопроводам TANAP и Южно-Кавказской трубопроводной магистрали, ЮКТМ) и Грузию (по ЮКТМ и по газопроводу Газимагомед-Газах).

Н.Аббасова