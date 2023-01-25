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Регион 25.01.2023 18:53

Иран внес в санкционный список ряд представителей ЕС и Великобритании, а также несколько предприятий

Иран в среду объявил о введении санкций в отношении ряда частных лиц и организаций из ЕС и Великобритании в ответ на недавний аналогичный шаг Брюсселя и Лондона, информирует агентство ЭФЭ.

Агентство со ссылкой на МИД Ирана отмечает, что всего в иранский санкционный список включены 22 человека и три предприятия из ЕС, а также восемь человек и одно предприятие из Великобритании. Всем им вменяется в вину поддержка терроризма, подстрекательство к насилию в отношении иранского народа, вмешательство во внутренние дела Ирана и распространение дезинформации.

В соответствии с санкционным режимом, принятым властями Ирана, всем занесенным в список людям запрещен въезд на территорию Ирана, кроме того изымается их собственность и активы в стране, а также блокируются их счета, которые могут находиться в иранских банках.

В частности, среди попавших в иранский список - мэр Парижа Анн Идальго, мэр Камбрильса (Испания) Оливер Клейн, французский писатель Бернар-Анри Леви и глава генштаба вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс.

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Тэги: ИРАН, ЕС, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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