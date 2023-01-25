Запасы нефти в США выросли на 533 тыс. баррелей за неделю

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 533 тыс. баррелей - до 448,55 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.
Товарные запасы бензина выросли на 1,76 млн баррелей и составили 232,02 млн баррелей.
Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 507 тыс. баррелей, до 115,27 млн баррелей.
Эксперты ожидали роста запасов нефти на 1,5 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 1,5 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 1,6 млн баррелей.
МИД Азербайджана: необходимо предотвратить авантюру Армении
Байрамов обсудил вопросы сотрудничества с генсеком ОИС
МИД Азербайджана считает необъективным заявление UNFPA по ситуации на Лачинской дороге
МОК приветствует предложение Азии допустить до своих турниров россиян
Казань лишили права на проведение матча за Суперкубок УЕФА
В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 снизилась на 28,8%
Азербайджан открывает пункт пропуска через госграницу в Зангиланском международном аэропорту
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО
Израиль отказал США в просьбе передать Украине системы ПВО 1960-х годов
Норвегия готова направить танки на Украину вслед за западными партнерами
Байден заверяет, что военная помощь США Украине - не угроза для территории России
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Активы Yelo Bank выросли на 287 млн. манатов
При поддержке Kapital Bank стартовала выставка «Новый взгляд на культурное наследие»
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают